Pôle industriel de Sétif : Un gisement pour les assurances

Après l’inauguration, la veille, d’une nouvelle agence directe à Sétif, implantée au niveau de la cité financière et dotée de toutes les commodités nécessaires, les responsables de CAARAMA Assurance ont organisé hier un séminaire clients.

Le PDG, M. Amar Meslouh, met en exergue les potentialités du pôle industriel sur lequel « nous misons pour relever d’autres défis ».

Il est estimé que le secteur public a le droit d’être ambitieux et CAARAMA a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dinars et espère réaliser 1,9 milliard en 2019, au moment où la compagnie compte 300 points de vente.

Les acteurs économiques ont assisté à un séminaire qui a permis de présenter les nouvelles solutions d’assurance, à l’effet de mieux accompagner les entreprises d’une manière générale et le travailleur en particulier.

Autant de mécanismes qui s’appuient avec force sur l’innovation, la recherche et la modernisation constantes des produits et services publics avec l’introduction du service tiers payant, de l’assistance médicale en local et de l’assistance à domicile dans son offre prévoyance collective Djemaatna destinées aux entreprises et l’enrichissement de la couverture des maladies redoutées.

Ces thèmes ont été développés par le Dr Lamine Bousnene, qui a souligné que cette compagnie compte 120.000 adhérents et plus de 400.000 bénéficiaires, avec un décompte annuel de 100.000 prestations.

C’était suffisant pour édifier les clients et autres invités présents quant à la disponibilité de cette compagnie à les prémunir, les accompagner au quotidien.

« En cas d’accident, nous serons là pour les prendre en charge avec leurs familles », dira M. Meslouh qui ne manquera pas de rendre hommage à l’équipe de jeunes compétents qui l’entoure.

Place sera laissée ensuite à une série de communications que développeront les cadres de la compagnie sur la présentation de CAARAMA, l’innovation en matière de couverture d’assurance, l’optimisation de la gestion et des prestations ainsi que le volet ayant trait à l’accessibilité et la proximité client.

F. Zoghbi