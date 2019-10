Sécurité routière : Contrer l’hécatombe

La lutte contre le phénomène des accidents de la route, qui prend de plus en plus de l’ampleur et cause d’importants dégâts humains et matériels, est de nouveau au-devant de la scène médiatique et au centre des débats publics.

Priorité majeure et absolue pour les pouvoirs publics, la question relative à la lutte contre ce phénomène a été un des points abordés et débattus, mercredi dernier, lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre. Au cours de cette réunion, le projet de décret exécutif portant création d’un conseil consultatif intersectoriel pour la prévention et la sécurité routières, présenté par le ministre de l’Intérieur, a été examiné et a fait l’objet d’un débat entre les membres de l’Exécutif, notamment sur les volets relatifs à l’organisation, au fonctionnement et les missions de ce conseil. Cette nouvelle structure aura indéniablement un rôle important à jouer dans le cadre de la définition de la stratégie de lutte contre le phénomène des accidents de la route dont les ravages et les conséquences ne cessent de s’amplifier. Ce conseil, dont le principe de la création est arrêté, viendra compléter le dispositif de lutte contre ledit phénomène avec l’intensification et la conjugaison des efforts et la mobilisation d’importants moyens pour éradiquer le « terrorisme des routes », tout au moins en réduire sensiblement l’ampleur. Avant la mise en place de ce conseil, le gouvernement avait, rappelle-t-on, approuvé récemment la décision portant création d’une délégation nationale de la sécurité routière qui est composée de ministres des secteurs concernés. Placé sous la présidence du Premier ministre, ce conseil est investi de plusieurs missions et tâches. Il aura à tracer et à définir la politique et la stratégie nationales relatives à la prévention et à la sécurité routières, comme indiqué dans le communiqué rendu public à l’issue de la réunion du gouvernement. La lutte contre ce phénomène constitue incontestablement la priorité des pouvoirs publics qui continuent à déployer d’importants efforts et à mobiliser de grands moyens pour venir à bout de ce phénomène dévastateur et ravageur qui engendre la perte de vies humaines et dégâts matériels, sans omettre ses conséquences désastreuses aux plans social et économique. Force est de relever que la lutte contre ce phénomène, qui a pris ces dernières années des proportions alarmantes, nécessite l’implication de tous pour stopper l’hécatombe routière. En plus de l’engagement intense et actif des pouvoirs publics, la participation des usagers, la société civile, les associations, les médias notamment dans cette bataille est plus qu’impérative. L’intensification des campagnes de sensibilisation et de prévention doit être le premier et principal axe privilégié. Il est devenu urgent au regard de l’ampleur prise par ce phénomène de mettre en œuvre une stratégie efficace sur le terrain pour le juguler et mettre fin à l’hécatombe routière. Les chiffres révélés, il y a quelques semaines, sur le nombre d’accidents survenus —une moyenne de 30.000 chaque année causant la mort de 4.000 personnes et faisant 50.000 blessés— interpellent tout le monde et appellent à une réaction rapide, réfléchie et collective. Il est par ailleurs vital de multiplier les campagnes de sensibilisation en direction de toute la population, et notamment les usagers de la route et les automobilistes, sur les dangers et risques d’une mauvaise conduite et du non-respect du code de la route.

Concernant les causes qui provoquent ce nombre effarant d’accidents de la route, et même si les raisons mécaniques et l’état des routes sont régulièrement mises en avant pour les expliquer, il reste tout de même que le facteur humain en porte une part, peut-être une lourde et grande responsabilité. Excès de vitesse, conduite en état d’ébriété, conduite dangereuse, concurrence et non-respect du code de la route sont constamment avancés et relevés comme causes principales de ces accidents. A cela, il faut forcément ajouter la dégradation de certains tronçons routiers ; l’existence de certaines anomalies et problèmes mécaniques et techniques dans les véhicules et moyens motorisés et de transport aggravant la situation et augmentant les risques d’accidents de la route.

Après la création des deux structures, à savoir le conseil consultatif intersectoriel et la délégation nationale de sécurité routière, le dispositif de lutte est appelé à se renforcer et s’intensifier sur le terrain, notamment avec la possibilité de révision du volet législatif et réglementaire et la promulgation de dispositions et mesures coercitives et dissuasives contre les chauffards dont la responsabilité est grandement engagée dans cette hécatombe routière.

Enfin, c’est seulement avec la synergie des efforts qu’il est possible d’espérer obtenir des résultats positifs et mettre fin au phénomène.

M. Oumalek