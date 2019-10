Sidi Bel-Abbès : Grève des enseignants

Selon le syndicat des travailleurs de l’éducation, la grève des enseignants du primaire a été largement suivie hier à Sidi Bel-Abbès pour perturber le fonctionnement de nombreux établissements. Un taux de 72,39% est avancé par les représentants de ce palier qui ont observé également un sit-in au niveau du siège de la direction de l’éducation pour exposer leurs revendications. Des revendications s’articulant autour principalement de neuf points notamment la révision d’un programme pédagogique et du volume horaire, la dynamisation de la médecine du travail, la retraite proportionnelle pour ce corps et autres.

Des revendications motivées par la multiplicité ou la diversité des missions de l’enseignant et de la surcharge observée dans les classes. Autant, en fait, de contraintes freinant l’évolution de ce cycle d’enseignement avec des répercussions certaines sur le niveau. Pour la direction de l’éducation, l’engouement était peu massif surtout au niveau des zones rurales où les écoles dans leur majorité, ont fonctionné normalement.

A. B.