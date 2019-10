Syndicat national algérien des psychologues : La justice déclare illégale la grève

Le Tribunal administratif d’Alger a rendu, le 20 octobre 2019, une ordonnance en référé déclarant «illégale la grève» à laquelle a appelé le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy) pour aujourd’hui, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière.

Le Tribunal administratif d’Alger a rendu une ordonnance en référé déclarant «illégale la grève» à laquelle a appelé le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy) pour le 22 octobre 2019, en vertu du préavis de grève daté du 6 octobre 2019 sous le numéro 0044, lit-on dans le communiqué du ministère. Avant de recourir à la justice, le ministère de la Santé a engagé des «procédures de conciliation conformément aux lois en vigueur, notamment la loi 90-02», et ce en convoquant le partenaire sociale, en l’occurrence le SNAPSY, pour l’ouverture d’un dialogue et l’examen «des préoccupations et des questions soulevées» en présence du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique et la réforme administrative et du représentant de l’inspection générale de travail territorialement compétente. «Le SNAPSY n’a pas assisté à cette réunion tel que constatée par un PV dressé au siège du ministère le 16 octobre 2019», a conclu la source.