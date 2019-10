Programme national de reboisement : Lancement officiel vendredi prochain

De notre envoyé spécial à Blida : Tahar Kaïdi

La Direction générale des forêts a organisé, hier, une visite guidée au profit d’une vingtaine de journalistes des médias audiovisuels et de la presse écrite dans la wilaya de Blida.

Cette visite a eu pour objectif de faire découvrir les forêts, dans toutes leurs composantes, ainsi que les missions de l’administration forestière. Il a été également l’occasion de faire découvrir le Groupe génie rural en sa qualité d’entreprise de réalisation des différents programmes de reboisement et ce, à la veille du coup d’envoi de l’ambitieux programme national de reboisement initié par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui a impliqué l’ensemble du gouvernement. Ce programme sera lancé dans la même wilaya, vendredi 25 octobre sous le slogan «Un arbre pour chaque citoyen». Il convient de signaler que cette opération de plantation d’envergure nationale nécessite la participation de tous les secteurs, du mouvement associatif, des acteurs de la société civile et des opérateurs publics et privés.

Cette tournée a été, par ailleurs, l’occasion de faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de protéger l’environnement et de s’engager pour l’avenir des générations futures. Ainsi, les partenaires privilégiés de la DGF en termes de recherche et d’expertise ont saisi l’opportunité pour présenter de façon succincte leur vision intégrée du développement du domaine forestier.

Nous y reviendrons.

T. K.