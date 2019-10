Cour d’appel militaire : Djebbar Mehena sous mandat de dépôt

Le magistrat instructeur près le tribunal militaire de Blida a placé, «à titre conservatoire», le dénommé Djebbar Mehena sous mandat de dépôt, pour «enrichissement illicite» et «trafic d’influence», indique un communiqué du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida. «Conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale et dans le strict respect de ses dispositions, le procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida porte à la connaissance de l’opinion publique que des poursuites judiciaires ont été engagées, pour les chefs d’enrichissement illicite et de trafic d’influence, faits prévus et réprimés par les article 2, 37, 32, 51 et 48 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, à l’encontre du dénommé : Djebbar Mehena», précise la même source. «Pour la nécessité des enquêtes, le juge d’instruction, sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida, a ordonné, à titre conservatoire, un mandat de dépôt à l’encontre du dénommé Djebbar Mehena», ajoute le communiqué.