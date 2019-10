Partenariat algéro-chinois : Renforcer les capacités de l’administration

Le partenariat algéro-chinois s’intensifie et s’inscrit désormais dans une vision nouvelle, fondée sur la recherche appliquée dans un contexte favorisant la mise en œuvre de nouveaux mécanismes, à l’effet de promouvoir le rôle de conseil pour la préparation de la décision. C’est dans cette optique que s’inscrit la session de formation qui a débuté hier à Sétif et qui s’inscrit dans le cadre du partenariat mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur et l’Académie chinoise de la gouvernance.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du wali, Mohamed Belkateb, du directeur général des ressources humaines, de la formation et des statuts du ministère de l’Intérieur, Merabti Abdelhalim, et du professeur Shi Hexing, chef de délégation, directeur général du département de la réglementation et des politiques.

Le wali a exprimé sa satisfaction d’accueillir une rencontre d’une telle envergure qui consolide la coopération, avec la formation de plus de 70 cadres centraux et locaux. Il ne manquera pas de mettre en exergue les efforts consentis par le département de tutelle en matière de formation et de recherche pour une bonne gouvernance.

Merabti Abdelhalim a, quant à lui, exprimé les salutations du ministre de l’Intérieur aux invités et aux cadres. Cette session, a-t-il dit, s’intègre dans le cadre du partenariat qui a donné lieu en 2015 à un plan d’action triennal.

Cette dynamique a conduit à la signature d’un deuxième protocole d’accord en 2018 à l’occasion de l’accueil par l’Algérie du Forum international sur ‘‘le Renforcement des capacités en gouvernance’’.

Autant d’avancées qui ont permis à plus de 400 cadres supérieurs de prendre part à des sessions d’étude et des visites, cela indépendamment du déplacement de plus de 145 cadres au siège de l’Académie à Pékin, et également plus de 60 professeurs à s’être déplacés en Algérie pour l’encadrement des sessions d’études organisées dans 11 wilayas au profit de 350 participants. Il s’agira pour les institutions de formation de passer d’un système traditionnel de formation à un système qui fait des institutions un creuset de têtes pensantes, productrices d’idées à même de booster l’administration publique vers le meilleur. Le chef de la délégation chinoise a souligné qu’il s’agit d’une occasion privilégiée en vue d’exposer l’expérience chinoise de gouvernance dans l’administration.

Il dira l’importance de la thématique de cette session, qui consiste à renforcer les capacités de l’administration dans les recherches stratégiques et, partant, les conférences qui seront prononcées à cet effet et porteront sur l’expérience chinoise dans ce domaine, à l’effet de mettre en place des espaces privilégiés de formation de cadres de très haut niveau. L’Académie chinoise est une école mais aussi le lieu de formation de l’élite dans sa dynamique d’enseignement, de formation et de conseil mettant en exergue la mise en place de politiques et d’élaboration de la décision, l’intervenant a consacré ensuite une large partie de son intervention aux relations algéro-chinoises désormais ancrées dans l’histoire depuis 1958.

La session de formation s’étalera jusqu’au 25 octobre, à l’issue de laquelle seront tenues huit conférences.

F. Zoghbi