Réseau algérien des diplômés des grandes écoles : Plaidoyer pour la création d’une institution véritablement consacrée à la diaspora

«La communauté algérienne de l’étranger possède trois capacités pouvant contribuer efficacement au développement du pays», a affirmé, hier, le président du Réseau des algériens diplômés des grandes Écoles (REAGE).

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale M. Fatah El-Ouazzani a fait savoir qu’il s’agit, en premier lieu, d’une capacité affective, soit un attachement viscéral à l’Algérie. M. El-Ouazzani a cité également la capacité intellectuelle et professionnelle, précisant que «sur les 7 millions d’Algériens établis à l’étranger, dont 5 millions en Europe, environ 500.000 à 600.000 sont des cadres universitaires, professeurs à l’université ou des chefs d’entreprise».

«C’est une véritable capacité professionnelle», a-t-il noté, ajoutant que la communauté algérienne possède aussi une capacité de décision et d’investissement. Poursuivant ses propos, l’invité de la Chaîne III, a indiqué que le nombre de décideurs d’origine algérienne dans le monde est estimé entre 3.000 et 5.000 personnes. Il fera savoir également que la diaspora mondiale est estimée à 300 millions de personnes générant pas moins de 400 à 500 milliards de dollars. Sur ce chiffre, seulement 2 milliards de dollars proviennent de la diaspora algérienne. Commentant cet état de fait, le président du réseau REAGE dit qu’a son sens, «cette situation est due à deux facteurs : le premier est un facteur d’information et d’habitude, puisque la diaspora algérienne, qui génère un flux de 2 à 3 milliards de dollars, ne sert majoritairement que son environnement immédiat, puisqu’il s’agit d’aide aux familles, de l’investissement familial, et donc très peu d’investissement productif». Invité à donner son avis sur le pourquoi de cette situation, l’invité de la rédaction a signalé que «c’est parce qu’il n’y avait d’encadrement nécessaire pour ce faire», ajoutant que «cette situation s’est aggravée suite au manque de confiance qui s’est érodée dans le temps». M. El-Ouazzani a, dans ce sillage, rappelé qu’il y a eu effectivement des tentatives de récupération de ces capitaux via quelques opérations de «marketing politique», notamment dans les années 2000, où l’on a fait appel à la diaspora pour investir dans le pays.

«À cette époque, une dizaine de milliers d’Algériens établis à l’étranger ont tenté de lancer des coopérations et d’investir en Algérie, mais le résultat a été extrêmement maigre», a expliqué M. El-Ouazzani, regrettant, ainsi, l’absence d’un cadre institutionnel réglementant ce domaine.



La diaspora a un rôle important à jouer dans l’accompagnement et le développement économique du pays



Pour l’intervenant, la diaspora constitue un levier stratégique de développement, soulignant la nécessité de mettre en place les mécanismes et dispositifs pour les encourager à venir investir dans le pays. «Je pense que le moment est venu de revoir en profondeur quelques dispositifs qui sont dans la Constitution, pour que les Algériens de l’étranger se sentent pleinement concernés par l’investissement dans le pays», a-t-il insisté. Et d’ajouter qu’il faut s’inspirer des expériences des autres pays du monde et des bonnes pratiques internationales qui donnent aujourd’hui d’excellents résultats. L’hôte de la radio cite, à titre d’exemple, le cas de la Chine et de l’Inde qui, selon lui, sont devenues des puissances mondiales, grâce à leur diaspora, soulignant l’intérêt accordé par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) à ce sujet.

«Je suis heureux d’apprendre que le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a inscrit le sujet diaspora au cœur de sa stratégie pour les années à venir», s’est-il réjoui. M. El-Ouazzani a aussi mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une institution véritablement consacrée à la diaspora, et que ces derniers soient intégrées dans la diplomatie économique de l’Algérie.

«On parle de plus en plus de la diplomatie économique, et la diaspora a un rôle important à jouer dans l’accompagnement et le développement de ce processus», a précisé l’interlocuteur, soulignant la nécessité de mettre en place les mécanismes pour permettre à la communauté algérienne établie à l’étranger d’investir véritablement dans l’économie du pays, à travers la création d’entreprises et l’accompagnement des start- up algériennes».

S’agissant de l’élite composant la diaspora, il dit que «tous les pays du monde ont besoin d’une élite pour se développer», faisant part de l’existence d’une élite algérienne qui se trouve ici au pays, dans sa majorité, et une partie complémentaire qui se trouve à l’étranger. Selon lui, l’objectif et l’enjeu actuels résident dans le fait de pouvoir «connecter» les deux élites et en trouvant les meilleurs voies et moyens à même d’atteindre cet objectif, précisant que «la passerelle qui a été établie par le passé a très peu fonctionné». S’exprimant su la cause de cette impasse, il évoque, entre autres, le dispositif légal. Enfin, le président du réseau REAGE évoque un sujet qui lui tient à cœur, «et qui traîne en longueur», selon lui, celui de la «reconnaissance des diplômes». «Ce sujet est d’une importance cruciale, pour assurer un retour au pays de cerveaux de nationalité algérienne établis à l’étranger», a fait remarquer M. El-Ouazzani.

Kamélia Hadjib