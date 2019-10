AG de l’association des commerçants et artisans : Garantir la stabilité de l’économie

L'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a organisée, hier à Alger, sa première assemblée générale nationale. Dans un message lu par son représentant M. Mokrani. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a rendu hommage à la mémoire des commerçants qui ont sacrifié leur vie durant la guerre de Libération nationale pour que vive l'Algérie digne. Il a appelé à cet effet, les commerçants algériens à participer davantage au développement et à la croissance de l’économie nationale, notamment à travers l’approvisionnement de marché local par les produits nécessaires : «Pour garantir la stabilité de notre économie et protéger nos produits et en conséquence réduire la facture d’importation, il est primordial aux commerçants, acteurs économiques, chefs d’entreprises de travailler ensembles», a indiqué le ministre. Il dira dans ce sens que « les commerçants étaient et seront un maillon important dans le processus de la croissance économique». M. Djellab n’a pas manqué de mettre en exergue les déférentes activités qu’organisent l'ANCA, indiquant que «ces dernières constituent un signal fort de sa volonté à participer activement dans développement de l’Algérie et en particulier le domaine de commerce». Mettant à profit cette occasion, le ministère a assuré les commerçants que les portes de son département sont et seront ouvertes à toutes les associations et cela, notamment pour se concerter et trouver des solutions adéquates aux différents problèmes et préoccupations, avant d’ajouter que «la communication avec l’ensemble des associations constitue le seul moyen pour prendre en charge toutes les revendications formulées». Pour appuyer ses dires, le premier responsable du secteur, à cité à titre d’exemple, les précédentes rencontres qui ont été organisés avec les associations professionnelles indiquant que ces dernières ont permis d’enregistrer des avancements remarquables sur plusieurs sujets».

Intervenant, à cette occasion, le président de l’ANCA, El Hadj Tahar Boulenouar a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette Assemblée, insistant sur la nécessité d’intégrer davantage le commerçant dans le dévalement et la croissance de l’économie. Evoquant à cet effet, les grandes lignes de cette assemblée, il a indiqué que celle-ci va permettre d’enrichir le statut et le règlement intérieur de l'association, d'autant que le rôle de cette association professionnelle est plus large que celui d'un syndicat, l'élaboration d'un programme d'action et cela dans le but d'atteindre les objectifs tracés qui sont notamment la mise à niveau du secteur commercial et économique.

Mettant en exergue le rôle de l'association, M. Boulenouar nous fait savoir qu’elle regroupe les compétences et plusieurs métiers, ce qui fait de celle-ci une force de proposition. S’agissant de représentativité de l'ANCA sur le plan national et international, il a indiqué que jusqu'à présent nous sommes présent au niveau de 32 wilayas et dans 6 pays étrangers». Il s'agit de la France, de l'Italie, du Canada, de l'Australie, de la Chine et de la Turquie.

M. A. Z.