8e salon international Hassi Messaoud Expo : Les métamorphoses du présent et les enjeux de l’avenir

8e Salon international Hassi Messaoud Expo Fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, exposition & ateliers d’entreprises, du 22 au 24 octobre 2019, à Hassi-Messaoud (Ouargla).

De notre envoyé spécial : Tahar Kaidi



Environ 200 exposants issus de 15 pays et plus de 8.000 visiteurs sont attendus à la 8e édition du Salon international Hassi-Messaoud Expo Fournisseurs de produits et services pétroliers et Gaziers, prévu du 22 au 24 octobre dans la plus grande ville pétrolière d’Algérie. Considéré une «valeur ajoutée» pour le développement local mais également pour l’économie nationale, cet événement est dédié à tous les professionnels des hydrocarbures concernés par les différents segments de l’activité pétrolière et gazière, l’investissement dans le domaine Oil & Gas, le forage pétrolier, le Work-over et services Procurement & Maintenance d’installations industrielles, instrumentation et contrôle industriel, lubrifiants industries destinés au secteur Oil & Gas valve et beaucoup d’autres activités aussi variées les unes que les autres, associant dans ses étapes les différents intervenants directs et indirects, comme indiqué un communiqué de presse rendu public par l’organisateur de ce Salon Petroleum Industry Communication.

Ce Salon dont la première édition a été organisée en 2011 a gagné en notoriété au fil des années puisqu’il attire désormais de grands noms du secteur pétrolier et gazier. Aussi, il «démontre tout l’intérêt» que lui porte les professionnels du secteur Oil &Gas et «répond à toutes leurs attentes» dans la mesure où il représente l’occasion «idoine» pour nouer des partenariats «fructueuses».

Hassi Messaoud Expo compte rester une «véritable vitrine» qui «permet» aux intervenants du secteur pétrolier d’appréhender les métamorphoses qu’enregistrent le secteur, et par conséquent de ne pas rester sur le quai, dans une conjoncture «assez particulière» marqué notamment par l'accélération des événements liés au contexte politique actuel et aux métamorphoses opérées au sein de l'économie algérienne, explique la même source.

En effet, l’approbation par le Conseil des ministre de l’amendement de la loi organique 15/18 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances visant à consolider la stabilité du système fiscal dans le secteur des hydrocarbures, aura certainement son influence sur ce rendez-vous.

Les participants à ce Salon auront l’occasion de comprendre les évolutions en marche et de démontrer l'utilité des changements enregistrés dans un secteur impacté par la transformation technologique. C’est dans ce contexte, que les intervenants et acteurs concernés par l’innovation au niveau de la production, exploitation pourront réfléchir sur les attraits et enjeux futurs de l’Industrie du pétrole et du gaz.

En s’imposant comme l'espace de communication «idéal» pour tous les intervenants du secteur des hydrocarbures, Hassi Messaoud Expo constitue également une belle occasion pour les professionnels du secteur pour présenter de nouvelles opportunités, non seulement pour exposer leurs produits et services, mais aussi pour nouer des contacts et établir un solide rapprochement entre professionnels, sachant que le segment de la sous-traitance est mis en avant dans l’industrie des hydrocarbures, que ce soit en amont ou en aval.

Les entreprises participantes auront de très belles opportunités pour conclure de nouveaux contrats et, par la même occasion, des perspectives de développement et d’expansion de leurs activités à travers les rencontres et les échanges avec d’éventuels partenaires et associés. Ce Salon se veut également une contribution à la dynamisation du processus de développement dans le grand Sud du pays en offrant aux entreprises nationales, les jeunes promoteurs notamment, une occasion en or pour montrer leur savoir-faire et acquérir l’expertise des grands groupes et multinationales présents à en force à Hassi-Messaoud, en vue de stimuler les investissements dans un contexte attractif pour une solution durable dans la résorption du chômage dans la région.



Des perspectives de partenariat

S’agissant de la participation, on note la présence active des compagnies nationales et internationales, de même que les grands groupes et diverses PME seront bien représentés durant ce 8e Hassi Messaoud Expo.

A côté de l'Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (ENCC), l'Entreprise nationale des matériels de travaux publics (ENMATP), l'Entreprise nationale de forage (ENAFOR), Groupe industriels des ciments d'Algérie (GICA), la Société de réalisation de canalisations (KANAGHAZ), l'Entreprise Nationale de Géophysique (ENAGEO), l'Entreprise nationale de services aux puits (ENSP), Centre de recherche et de développement de l'électricité et du gaz (CREDEG), la Société de montage industrielle (ETTERKIB), la Société de maintenance industrielle d'Arzew (SOMIZ), le leader mondial des matériaux et des solutions de construction LafargeHolcim.

T. K.