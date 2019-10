Fédération algérienne des donneurs de sang : Appel au don

La Fédération algérienne des donneurs de sang a lancé, dimanche, à l'occasion de la Journée nationale des donneurs de sang, célébrée le 25 octobre de chaque année, un appel au don de sang. L'appel est adressé à l'ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé, a précisé la Fédération, invitant la population à «répondre en masse» à cet appel. «Ce geste banal et anodin rendra l'espoir et le sourire à des milliers de personnes qui souffrent en silence dans l'attente d'une transfusion salvatrice à leur éventuelle guérison», a souligné la Fédération, assurant que le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé. L'Algérie célèbrera vendredi prochain la Journée nationale des donneurs de sang. Diverses manifestations, dont des conférences sur le sujet ainsi que des collectes de sang à travers le territoire national seront organisées. Les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont l'Algérie, ont préconisé des stratégies claires pour développer l'accès universel à la sécurité transfusionnelle, reposant notamment sur la promotion du don de sang régulier, volontaire et non rémunéré.