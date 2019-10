Salon national du miel à Annaba : un goût d’exportation

Les participants au salon national du miel, ouvert, dimanche, à Annaba, ont souligné la nécessité de labéliser le miel produit dans les différentes régions du pays en vue de «valoriser le rendement de la filière apicole notamment et la production du miel pour s’orienter vers l’exportation». S’exprimant en marge des activités de cette manifestation, le président du conseil interprofessionnel de la filière apicole de la wilaya d'Annaba, Chamseddine Athmane Rachedi, a affirmé que le miel «Edough» qui a suscité l'attention des spécialistes de la qualité lors des salons internationaux, où il a été présenté, «a besoin aujourd’hui d’avoir un label et la certification de sa qualité qui lui permettront de se positionner sur le marché international».

Le miel des montagnes de l’Edough est produit dans les communes de Seraidi, Chetaibi, El Bouni, Treat et Oued El Aneb, qui renferment une végétation diversifiée regroupant les fleurs des arbres d’eucalyptus ainsi qu’un certain nombre d'espèces végétariennes qui constituent l’alimentation des abeilles, a également ajouté le même responsable. Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de mobiliser les apiculteurs et les différents acteurs en vue de fournir le soutien technique et l’encadrement adéquats pour assurer la valorisation de la qualité du miel. Ces dernières années, la filière apicole a enregistré un engouement «remarquable» des diplômés universitaires pour cette activité, ce qui représente un «indicateur positif» dans le processus de la promotion du miel et de la certification de sa qualité, a-t-on signalé. Plus de 30 apiculteurs, représentant différentes régions du pays, dont des apiculteurs itinérants, ont pris part au salon national du miel organisé par le conseil interprofessionnel de la filière apicole de la wilaya d'Annaba en coopération avec la Chambre agricole locale. Le Salon, tenu au centre de loisirs scientifiques de la ville d’Annaba, propose à la vente divers types de miel et de produits de la ruche jusqu'au 26 octobre prochain.