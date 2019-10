Octobre rose : Diagnostic précoce pour 300 femmes à Sétif

Près de 300 femmes ont bénéficié, vendredi et samedi, à Sétif, d'un diagnostic précoce du cancer du sein dans le cadre de la campagne de dépistage menée par l'association locale «Chifa'' d'aide aux cancéreux, a indiqué samedi le président de l'association, Zakaria Boubaker. L'opération d'une journée a permis de diagnostiquer cinq cas confirmés chez des femmes, âgées entre 40 et 60 ans, qui ont eu recours pour la première fois à un test de dépistage. Elles ont été orientées aussitôt vers des services hospitaliers pour des analyses complémentaires, a précisé M. Boubaker.

Menée de concert avec l'établissement public de santé de proximité et la polyclinique El-Hidhab, l'action vise à toucher le plus grand nombre de femmes et diffuser la culture du diagnostic précoce à titre préventif afin d'augmenter les chances de guérison et réduire les coûts de prise en charge du cancer, a ajouté M. Boubaker. La campagne encadrée par un staff médical de médecins généralistes et spécialistes du Centre anticancer de Sétif vise surtout à «détabouiser'' le débat sur ce type de cancer, inciter les femmes à recourir au diagnostic régulier et réduire ainsi le taux de mortalité, selon la même source.

Les femmes ciblées ont été également initiées à la technique d'auto-examen des seins pour repérer toute anomalie et consulter en cas de doute un spécialiste, a encore noté la même source, soulignant que la campagne baptisée «octobre rose'' se poursuivra jusqu'à la fin du mois pour toucher 200 autres femmes. Pas moins de 120 femmes, dont des universitaires et médecins, ont participé à la seconde édition du ''marathon rose'' organisée en marge de la campagne en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports à l'Ecole nationale des sports olympiques.