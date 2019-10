Hospitalisation à domicile et accès au CHU Mustapha-Pacha : Une pratique qui aspire à se généraliser

Le service d’hospitalisation à domicile a pleinement fait ses preuves auprès des malades qui peinent ou ne peuvent pas se déplacer au CHU pour des soins ou des examens.

Les malades et leur entourage proche ont témoigné plusieurs fois sur l’efficacité de ce service au secours des grands malades et des familles. Le soutien psychologique y tient une grande partie.

Plus de 500 patients ont été pris en charge par les unités d'hospitalisation à domicile (HAD) dans la wilaya d'Alger, durant le premier semestre 2019, a indiqué, mercredi, une responsable à la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya. Dans une déclaration à l'APS, Dr. Bourkiche Zekagh Nadia, chef de service des activités sanitaires et des produits pharmaceutiques, a indiqué que 453 cas avaient été pris en charge grâce au service d'hospitalisation à domicile, assuré de janvier à juin 2019, avec une moyenne de 5 visites/mois effectuées par l'équipe médicale dans le cadre d'un programme préalablement tracé.

A cet effet, la spécialiste a cité 4 établissements hospitaliers assurant ce service, à savoir : l'hôpital de Birtraria à El Biar, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Lamine-Debaghine de Bab el Oued et les hôpitaux de Zéralda et Aïn Taya. Les unités HAD ont effectué plus de 1.650 sorties, durant la période susmentionnée, ajoutant que les malades sont transportés à bord d'ambulances bien équipées pour subir leurs différents examens médicaux au niveau des centres d'imagerie médicale. Selon la même source, l'hospitalisation à domicile «est le prolongement des traitements dispensés par les EHP au profit des personnes atteintes de pathologies lourdes», un service de soins destiné aux personnes âgées et malades chroniques visant à soulager leurs souffrances mais aussi à désengorger les salles de soins. L'hospitalisation à domicile, a-t-elle ajouté, est un système moderne de prise en charge médicale permettant de dispenser des soins similaires à ceux assurés au niveau des hôpitaux. Bien apprécié par les patients, ce type de soin bénéficie particulièrement à la gent féminine avec 291 cas contre 162 hommes.

Evoquant la catégorie d'âge concernée par ce service, la même responsable a fait état de 172 cas représentant les deux sexes, âgés de plus de 80 ans.

Hygiène et organisation de la circulation



Par ailleurs, et toujours dans la wilaya d’Alger, l’hôpital Mustapha- Pacha, qui constitue le pôle principal de convergence de patients et malades venus de tout le territoire national, a fait lui aussi objet d’une réorganisation fonctionnelle touchant des points de gestion sensibles. A cet effet, la wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M'hamed, Fouzia Naâma, a fait état, jeudi, à Alger, de nouvelles mesures prises pour l'amélioration de l'hygiène et l'organisation de la circulation des véhicules au niveau de l'établissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha-Pacha. Participant à la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'immigration coïncidant avec le 17 octobre 1961, Mme Naâma a indiqué que l'EHU Mustapha-Pacha verra, dans les jours à venir, des opérations de nettoyage et d'organisation de la circulation des véhicules en application de l'instruction du Wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda. Dans ce cadre, l'hôpital a connu une opération de nettoyage global avec la contribution des Etablissements de l'hygiène et de la réhabilitation urbaine de wilaya, «comme première phase qui sera suivie par d'autres en vue de lui donner une image plus appropriée «, a-t-elle ajouté. Pour ce qui est du problème de la circulation des véhicules à l'intérieur de l'établissement, la responsable a fait état de la relance d'un plan d'organisation de l'entrée et de la sortie de véhicules, en coordination avec le directeur de l'EHU», afin de mettre un terme à ce problème.

A rappeler que le wali d'Alger avait critiqué, lors d'une réunion de coordination avec le ministre de la Santé et les responsables de différents établissements hospitaliers d'Alger, le phénomène affectant les différents établissements hospitaliers à Alger, à savoir «le stationnement anarchique des véhicules dans l'enceinte même des hôpitaux».

R. S.