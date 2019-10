Histoire algéroise : La belle au bois dormant

Le célèbre peintre français Auguste Renoir n’a pas rechigné sur son imaginaire pour nous faire croire l’existence d’une femme sauvage ayant écumé jadis le mystérieux ravin qui deviendra par la suite un lieu mythique qui donna lieu à magnifique idylle . Cette féerique créature, devenu personnage vivant dans la toile de Renoir n’est en somme d’autre qu’un pan de conte populaire devenu par la suite, une probable épopée d’une femme rebelle ayant fuit les sévices d’un machisme de l’homme pour venir se refugiés dans cet espace sauvage : la femme en question a réellement existée et a eu une vie des plus tourmentées. Situé entre Bir Mourad Raïs et Oued Kniss, ce lieu a été peint par Renoir en 1881, lors de son premier séjour. Plusieurs versions se croisent pour nous conter la légende de la femme qui a marqué cet endroit. Selon certains, il s’agissait d’une femme nullement timide qui tenait un café-restaurant dans ce ravin. Une autre version très orientaliste et peu crédible évoque un jeune couple partis en voyage de noce, sur un bateau qui se serait fait arraisonner par les pirates de la Méditerranée. L’homme fut jeté en prison, alors que la femme fut amenée au dey Hussein et mise au harem. Refusant de se donner, elle fut brutalisée au point de devenir folle. On la jeta dehors déguenillée et sans nourriture. Sans savoir où elle allait, elle monta vers ce ruisseau; puis, rendue en haut de la colline, elle découvre un le mausolée d’un marabout très visité. Les habitants de la région lui apportaient beaucoup de nourriture, ce qui permit à la femme de survivre. Etant folle, elle était respectée et après sa disparition, on appela le lieu « Le ravin de Femme Sauvage».

Mais la version la plus plausible, ou du moins, la plus crédible, est tout autre. Selon les «anciens», l’histoire se passe au XIXe siècle. L’histoire d’une femme et de ses deux enfants. Nous sommes au quartier du Ruisseau, il est 18h50. Une jeune femme, veuve, y vit avec ses deux enfants qu’elle élève seule. Chaque Mais la version la plus plausible, ou du moins, la plus crédible, est tout autre. Selon les « anciens «, l’histoire se passe au XIXe siècle. année, à l’occasion du lundi de Pâques, la maman entraîne ses petits pour une journée de pique-nique. Cette forêt, fortement boisée, est très jolie. Cependant, à certains endroits, elle présente des pentes abruptes, des sentiers très étroits et de dangereux ravins. Les deux enfants courent dans tous les sens, insoucieux et heureux. Ils n’entendent pas les recommandations de leur mère qui leur crie d’être prudents. Soudain, la jeune femme ne les voit plus. Elles les appellent à plusieurs reprises, mais point de réponse.

Au bout de quelques instants, elle doit se rendre à l’évidence. Ses petits bouts de choux ont dû glisser au fond d’un ravin. Elle retourne au Ruisseau prévenir ses voisins. Ils passent la forêt au peigne fin en vain. Folle de douleur, la maman poursuit seule ses recherches. Elle ne dort plus ni la nuit ni le jour, et fait de cette forêt son lieu de résidence. Pour se nourrir elle chasse le gibier, cueille des baies et des fruits sauvages. Les jours s’écoulent, puis les mois et les années. La maman éplorée erre en guenilles, comme une âme en peine. Les promeneurs surprennent parfois une ombre furtive et évanescente se cachant derrière les arbres. Ils entendent des pas, trouvent des traces de pieds sur le sol.Mais ce qui est encore plus terrifiant, ce sont les hurlements de douleur qui donnent la chair de poule aux plus téméraires. Un jour, la forêt devient soudainement calme et paisible. Et pour cause. Le corps de la femme sans nom est retrouvé sans vie au milieu du bois. La légende raconte qu’elle aurait été enterrée sur place, juste au-dessus du restaurant de la Femme sauvage, restaurant datant de l’époque coloniale. Le ravin de la Femme sauvage, c’est aussi le titre donné par le peintre Auguste Renoir à l’un de ses tableaux peints en 1881 lors de son premier séjour à Alger.

Mohamed Bentaleb