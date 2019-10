Miliana : Réhabiliter sa culture et ses traditions

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis en exergue, dimanche soir à Miliana (Aïn Defla) l’importance de la réhabilitation de cette ville afin qu’elle puisse promouvoir la culture et les traditions algériennes». «Il est absolument nécessaire que la ville de Miliana soit réhabilitée afin qu’elle recouvre son lustre d’antan et sa place en tant que porte drapeau de la science, de la culture et des traditions algériennes», a dit le ministre qui visitait Miliana dans le cadre d'une sortie de travail et d’inspection dans la wilaya d'Aïn Defla. Tout en relevant qu’il ne faut pas se limiter seulement à l’évocation du passé de Miliana, il a souligné que la réhabilitation du tourisme dans cette ville passe inévitablement par la valorisation de toutes les potentialités culturelles, intellectuelles, naturelles et humaines dont elle dispose «Certains édifices dotés d’une valeur patrimoniale historique et architectural tel la Casbah de Miliana sont livrés à l’usure du temps, sans protection réelle, d'où la nécessité de les restaurer et de les réhabiliter», a-t-il insisté. Il a, dans ce contexte, précisé que dans le cadre du travail de coordination entrepris par les départements de la Culture et du Tourisme, la réhabilitation de la Casbah de Miliana doit constituer «une priorité» au regard des répercussions de cette opération sur le rayonnement de la ville. «En vérité, Miliana constitue un symbole pour l’Algérie entière car elle représente divers pans de l’histoire de l’Algérie se rapportant à diverses phases qu’il s’agisse de la période berbère, islamique ou celle inhérent à la gouvernance de l’Emir Abdelkader», a-t-il précisé. Il a, en outre, observé que le musée de la ville regorge de vestiges immortalisant nombre de facettes de l’histoire de l’Algérie, affirmant que le retour au passé pour en tirer des enseignements utiles «permet de se lancer résolument vers l’avenir». Mettant à profit sa présence à Miliana, le ministre s’est rendu au mausolée de Sid Ahmed Benyoucef ainsi qu’à un hôtel géré par un privé, rappelant que le tourisme est un secteur «créateur de richesses et de revenus».