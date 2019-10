Prix Littéraire « Fetkann » : La Faille, de Mohamed-Chérif Lachichi, sélectionné

Le roman La Faille du journaliste Algérien, MoÒhamed-Chérif Lachichi vient d'être sélectionné pour la 16ème Édition du Prix Littéraire «Fetkann» dans la catégorie «Mémoire des pays du sud/Mémoire de l’humanité» qui récompense , depuis plus de quinze ans, des romans, des essais, des recueils de poèmes, des travaux de recherche et des pièces de théâtre qui mettent l’accent sur l’affirmation des droits de l’Homme et qui favorisent le travail concernant la mémoire des pays du Sud et de l’Humanité. «Fetkann», traduit littéralement du créole signifie «fête de la canne».

Une référence au commerce dit triangulaire Europe-Afrique-Antilles et l’exploitation des Africains mis en esclavage dans les plantations d’Amérique. Fetkann est donc le symbole du combat des esclaves pour la liberté. Son intitulé officiel est : « Prix littéraire Fetkann Maryse Condé – Mémoire des Pays du Sud / Mémoire de l’humanité « du nom de la célèbre écrivaine guadeloupéenne-indépendantiste et professeure de littérature, Maryse Condé. Pour rappel, le roman La Faille est un livre de politique-fiction sorti aux Editions L’Harmattan- Algérie, en octobre 2018 c'est à dire avant la naissance en Algérie ce qu'il convient d'appeler « Mouvement du 22 février 2019».

Précédant le»Hirak» de quelques semaines seulement, cet ouvrage que l'on doit au journaliste Mohamed-Chérif Lachichi anticipait néanmoins dans l'un de ses chapitres «un soulèvement populaire patriotique et pacifique». C'est ce qui semble avoir retenu l'attention du jury du Prix Fetkann pour ce roman qui défend, d’abord et avant tout, la dignité humaine et vise le renforcement de la cohésion sociale. Le palmarès de la 16ème Édition du Prix Littéraire «Fetkann» sera annoncé à Paris au mois de novembre au cours d'une cérémonie qui aura lieu au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés.

R. C.