Opéra d’Alger : Les Italiens à l’honneur

L’opéra d’Alger Boualem Bessaïah donne rendez-vous à ses fidèles pour deux spectacles, qui seront organisés sur deux dates, avec la troupe italienne Gruppo Incato et ce le jeudi et vendredi prochains. Baptisés «Italiens, quand les immigrés c’était nous», «Et si on chantait la paix ?» sont les deux spectacles qui seront présentés, respectivement le 24 et 25 du mois en cours à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah au public algérois. Mis en scène par Rocco Femiaces spectacles, qu’abritera la prestigieuse Opéra d’Alger, jeudi prochain embarqueront les présents de cette dernière dans une autre dimension du 4ème art. Programmé pour jeudi prochain, la troupe italienne GruppoIncanto présentera son premier spectacle intitulé «Italiens, quand les immigrés c’était nous». Ce spectacle retrace l’émigration de plus de 23 millions d’italiens qui pendant plus d’un siècle ont quitté la péninsule pour rejoindre les quatre coins du monde. Le metteur en scène de cette comédie musicale embarquera les présents dans un voyage qui va durer plus d’une heure de temps pour parcourir en chansons, images et réflexions, cet exemple singulier dans l’histoire des migrations.A travers la migration italienne, ce spectacle italien retrace les difficultés rencontrées par ces personnes, leur courage, leur déception, leur désespérance, leurs espoirs et leur volonté. Ainsi, à travers des chants de l’émigration italienne, le spectateur revit leur condition. Ainsi, et dans la soirée de vendredi, la même troupe italienne donnera rendez-vous, aux amoureux du quatrième art, pour un deuxième spectacle baptisé «Et si on chantait la paix ?» signé Rocco FemiaUn spectacle de chants italiens d’une fusion équilibrée de chants appartenant au répertoire traditionnel et moderne.Un savant mélange de chants traditionnels, chants d’auteurs et poésies en hommage aux hommes, aux femmes, aux pauvres et aux innocents victimes de toutes les guerres, eux qui n’espéraient rien de plus qu’un avenir meilleur !

Si vous n’avez rien programmé pour les dates du 24 et 25 octobre, l’Opéra d’Alger Boualam Bessaih vous offre un meilleur plan pour le week-end à partir de 20 heures pour des spectacles inouïs.

Sihem Oubraham