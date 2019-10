Arts plastiques, Sulaiman Shaheen à la galerie « Ifru Design » : Un questionnement fondamental ?

Est-ce à travers un questionnement fondamental — peut-être même une mise en cause ? — que l’artiste plasticien palestinien Sulaiman Shaheen, âgé de 20 ans à peine, déploie des investigations en toutes directions, parfois d’un hyperréalisme aux allures de constat photographique ?

Toujours est-il que les tableaux de l’artiste se présentent en une concentration où le formel et le gestuel se rencontrent en un hymne qui ajoute à la notion de narration sur laquelle reposent les différentes étapes de la totalité du travail. Entre ces pôles, de multiples approches, titrées ou non, dans lesquelles se manifeste parfois le besoin d’éprouver la peinture dans ses fondements et sous tous ses aspects, de la confronter perpétuellement à la vie, à elle-même, aux objets du quotidien ; et de l’inclure dans un cérémonial qui la hisse au-dessus de toute contingence.

Sans aucun doute, c’est en contre-valeur qu’au même moment, Sulaiman Shaheen confond le destin de la peinture avec le sien propre ainsi que celui de ses compatriotes et ce, face aux attitudes subversives de l’occupant israélien qui les poussent à se révolter. Dans cette personnalisation et métaphore continuées, tout est significatif de la situation de la peinture palestinienne et du désir de l’artiste de l’amener à en sortir pour être enfin elle-même. Commence alors un lent compte à rebours qui va mener l’artiste jusqu’à Alger

Une population «parquée dans une réserve» -la municipalité de Ghaza en l’occurrence- et donc reléguée, «nomade» mais vivant selon un rituel qui lui appartient en propre : c’est dans ce contexte que l’artiste, alors qu’il était enfant natif de celte même municipalité, voulait déjà suivre la trace de ses ainés palestiniens qui l’ont tant influencé : Ismail Shammout, Soulaiman Mansour et Fathi Ghobn en l’occurrence. A chacune de leurs expositions, il était là, à admirer leurs œuvres. «Et voilà, raconte-t-il, que vint le jour où j’ai exposé une série de mes tableaux aux cotés de ceux de ces géants. Pour moi c’était un événement grand «E»

Commence alors un lent compte à rebours qui va mener l’artiste jusqu’à Alger. A l’Ecole supérieure des Beaux-arts plus précisément où il étudie, tout en continuant de produire des toiles du plus bel effet. Ce cheminement lent est manifestement affirmatif, chez Sulaiman Shaheen, de la peinture comme denrée spirituelle, comme richesse culturelle, véhicule du vécu de l’artiste, de ses pensées, de ses sentiments, des mythes, comme du quotidien. Un plasticien à encourager donc, ne serait-ce que par l’immense talent qu’il possède. Et surtout pour la volonté qui l’anime et qu’il n’a de cesse de manifester chaque jour que Dieu fait, de mieux faire afin s’en sortir honorablement. Pourquoi pas comme l’un de ceux qui l’ont, dans ce domaine, précédé tant au pays natal que sous d’autres cieux, en l’occurrence celui d’Alger. Exposition jusqu’au 30 octobre 2019 à la galerie «Ifru Design»,139 boulevard Krim Belkacem, Telemly, Alger.

Kamel Bouslama