Palestine - Japon : Entretiens Mahmoud Abbas - Shinzo Abe

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, s'est entretenu, hier à Tokyo, avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, sur les relations bilatérales et les derniers développements concernant la Palestine, a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa. M. Abbas a examiné avec M. Abe, les derniers développements liés à la cause palestinienne et la région, ainsi que les relations bilatérales et les moyens de les développer dans tous les domaines. Le président palestinien s'exprimait, en marge d'une visite officielle de trois jours au Japon, dans le cadre de sa participation à la cérémonie d'investiture de l'empereur japonais Naruhito. Il a évoqué «la situation actuelle du peuple palestinien, en raison des pratiques agressives de l’occupation israélienne contre sa terre et ses lieux Saints», ajoute Wafa.