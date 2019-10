Grand angle : Au mieux des intérêts de l’Afrique

En matière de partenariats, l’Afrique sait désormais qu’elle a l’embarras du choix et qu’elle peut choisir ses partenaires au mieux de ses intérêts. Les atouts que présente le continent font de lui une niche recherchée par les puissances économiques, soucieuses d’accroitre leur influence sur l’économie mondiale en s’accaparant de nouveaux territoires à fort potentiel. Et l’Afrique fait partie de ces dernières niches où les multinationales et autres grandes entreprises mondiales peuvent commercer, tout en étant assurées de faire de bonnes affaires. Car, faut-il en être persuadé, si depuis quelques années l’Afrique suscite un engouement certain, c’est surtout du fait qu’en contre partie de leurs investissements les puissances économiques mondiales sont persuadées de gagner au change. La Russie, dernière puissance à s’intéresser à l’Afrique, a fini par le comprendre et compte rattraper le temps perdu que la Chine et les occidentaux ont su exploiter. La Chine est le premier partenaire de l’Afrique. Dans ce contexte s’ouvre aujourd’hui à Sotchi la première édition du Sommet

Russie-Afrique, en marge duquel se tiendra aussi un forum des hommes d’affaires. Une occasion que les entreprises russes mettront à profit pour présenter tous les avantages d’un partenariat avec les pays africains. L’objectif de ce rendez-vous est de montrer que la Russie «a beaucoup à offrir aux Etats africains», explique sans équivoque le Kremlin. Un rapport intitulé «Russie-Afrique, une vision commune à l’horizon 2030», sera présenté aux dirigeants africains et servira de base aux discussions futures. Mais si ce document prouve, si besoin est, toute les ambitions que nourrit la Russie, il n’en reste pas moins aussi que du côté africain, les ambitions ne doivent pas être en deçà des opportunités offertes aux partenaires futurs. Le gagnant-gagnant ne doit pas être un simple slogan. Il faut le traduire sur le terrain. Le continent africain va être un terrain de jeu, économique et stratégique du monde dans les années à venir selon des analystes. À lui de tirer son épingle du jeu. Pour Roland Portella, président de la Coordination de l’Afrique de demain (CADE - groupe de réflexion et d'influence), « l'Afrique est au cœur de toutes les décisions économiques aujourd'hui, tout simplement parce qu'on y trouve les marchés de demain. Les innovations sociales, économiques, ainsi qu'une hausse de la démographie font du continent une opportunité aussi bien pour les industries des pays occidentaux que pour celles des pays émergents». Gageons que les dirigeants africains ne manqueront d’en tirer profit pour améliorer le bien être de leurs populations.

Nadia K.