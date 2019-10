Protection civile : Formation sur la gestion des ressources humaines

Une session de formation sur la gestion des ressources humaines a été ouverte, hier, au siège de la direction de la protection civile de la wilaya de Blida, a-t-on appris du chargé de la communication auprès de ce corps constitué. L’opération, initiée par la Direction générale de la protection civile, au titre de la convention algéro- euro-méditerranéenne pour l’échange d’expertises, a vu la participation de 13 officiers issus de 12 wilayas, outre des officiers de surveillance et de permanence, a indiqué à l’APS le lieutenant Adel Zerrouk Zeraimi. Cette session de formation d’une semaine, dont le coup d’envoi a été donné par le directeur de la Protection civile de Blida, colonel Bachi Merzak et un expert-formateur français, avec un encadrement assuré par deux officiers français, sera axée sur de nombreux thèmes, liés notamment à la gestion des ressources humaines dans les cas d’interventions quotidiennes, et en cas de catastrophes, outre des exercices d’application prévus au niveau des unités d’intervention.

Selon le lieutenant Adel Zerrouk Zeraimi, ce stage a pour objectif principal de "former des accompagnateurs de proximité pour la gestion de la ressource humaine et l’amélioration des aptitudes individuelles et de groupe des équipes d’intervention, au double plan administration et entraînement". Il s’agira, également, a-t-il ajouté, de l'"organisation d’exercices d’application et d’entraînement quotidiens, avec l’exploitation des expériences précédemment acquises, dans les programmes pédagogiques d’entraînement et de formation", a fait savoir le même responsable.

A noter l’organisation, précédemment, de sessions de formation similaires par la direction de la protection civile de Blida. La dernière en date a été organisée en avril dernier, sur la lutte contre les incendies de forêt.