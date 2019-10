Transport ferroviaire : Nouvelle liaison Oran - Mecheria

Une nouvelle liaison par train Coradia est mise en service entre Oran et Mechria, depuis hier, a indiqué la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), dans un communiqué. Cette nouvelle relation implique des modifications horaires sur les trains Coradia et couchettes assurant la relation Oran-Bechar et Oran-Saïda, souligne la même source. Ainsi, le départ de train Coradia de Mechria vers Oran est prévu à 5h:30 pour une arrivée prévue à 9h:00. Dans le sens inverse, le départ est prévu à 15h:30 d’Oran pour une arrivée à 18h:55 à Mechria. Quant à la ligne Bechar-Oran, le départ de la desserte par train Coradia est prévu à 6h:15 pour une arrivée à Oran à 13h:10. Dans le sens retour, le départ est prévu à partir de la gare d’Oran à 10h:20 pour une arrivée à 17h:10. Concernant cette même relation par train couchette, le départ à Oran est prévu à 20h:30 et l’arrivée est prévue à 5h00. Concernant le sens Bechar-Oran de cette ligne, le départ est prévu à 20h pour une arrivée à 5h en gare d’Oran. Par ailleurs, le départ du train autorail de la ligne Saida-Oran est prévu à 7h00 pour une arrivée à 9:45 en gare d’Oran. Le train autorail Oran-Saida a un départ prévu à 14h:30 pour une arrivée à 17h:06 en gare de Saida.