Agences de voyages : Promotion de la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis l’accent hier à Aïn Defla sur le rôle dévolu aux agences de voyages dans la promotion de la destination Algérie, relevant l’importance de la mise en exergue des potentialités touristiques dont regorge le pays. «Les agences de voyages ont assurément un grand rôle à jouer en matière de la promotion de la destination Algérie et de la mise en exergue des potentialités dont elle regorge», a affirmé M. Benmessaoud qui visitait, à la maison de l’Artisanat d’Aïn Defla, le stand d’exposition dédié aux agences de voyages dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya. A la faveur du travail effectué par les agences de voyages, l’attractivité du tourisme national et sa compétitivité ne pourra que se consolider, a observé le ministre, soutenant que cette action va, par ricochet, «booster le développement durable». Il a invité les responsables des agences de voyages d’Aïn Defla à se faire connaître à travers le portail mis en place par son département ministériel. Dans la région d’El Abed, située à 1.000 m d’altitude dans la périphérie d’Aïn Defla, le ministre a suivi un exposé relatif à la création d’une forêt récréative, mettant en exergue les bienfaits de ce projet. «Les répercussions environnementales, économiques et sociales du projet sont indéniables, et c’est pour cette raison qu’il faut le matérialiser», a insisté M. Benmessaoud. Selon lui l’engouement des citoyens pour une forêt récréative donnée, «est révélateur du recouvrement de la stabilité», appelant à doter ces aires de toutes les commodités dont a besoin le citoyen.