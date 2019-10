Algérie - Allemagne : Coopération technique

Un arrangement de coopération technique algéro-allemande a été signé hier à Alger, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L’accord a été signé au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur général Europe, Mohammed Hanèche, et l’ambassadeur d’Allemagne à Alger, Ulrike Knotz. Au cours de la cérémonie de signature, le chef de la délégation algérienne a déclaré que «cet arrangement technique ouvre des perspectives nouvelles dans le domaine de la coopération technique entre l’Algérie et l’Allemagne notamment dans des secteurs prioritaires où l’apport technique et le savoir-faire allemand sont souhaités», a précisé le communiqué. Cet arrangement permettra de «lancer et d’appuyer de nombreux projets communs avec la participation de l’Agence de coopération allemande (GIZ) présente en Algérie depuis les années 1970 et ayant contribué au développement industriel de l’Algérie», a ajouté la même source. Les deux parties sont convenues de «porter une attention toute particulière aux secteurs de l’environnement et de l’industrie ainsi que l’accompagnement des jeunes diplômés dans le monde professionnel».