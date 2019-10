Développement dans la région MENA : L’apport des institutions internationales

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a pris part à Washington (Etats-Unis) aux plénières des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), a indiqué hier le ministère dans un communiqué. «Dans le cadre de la poursuite des travaux au titre de sa participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du FMI, qui se tiennent actuellement à Washington, M. Loukal, a pris part aux réunions plénières des institutions financières multilatérales et a eu de fructueux échanges avec certains ministres des Finances et experts présents à ces assisses», a précisé la même source. M. Loukal a ainsi assisté aux réunions du Comité Monétaire et Financier International (CMFl) et du Comité de Développement (CD).

Les discussions se sont focalisées sur les tendances générales de l’économie mondiale qui se caractérisent par une croissance économique «modérée» et «moins régulière», a souligné le communiqué, ajoutant qu’il a été également noté que «le contexte économique mondial actuel est entouré d’incertitude d’ordre monétaire et financière, mais également commercial, ce qui pourrait peser négativement sur les efforts de développement dans le monde». Dans le cadre de ces mêmes discussions, l’accent a été mis sur «le capital humain, comme facteur clé pour la réduction de la pauvreté et la stimulation de la croissance, sur l’inclusion financière, l’économie numérique et la vulnérabilité de la dette dans les pays émergents et à faible revenu». Par ailleurs, la délégation algérienne conduite par M. Loukal a aussi pris part aux réunions des gouverneurs arabes et africains avec le président du groupe de la BM, ainsi qu’à la réunion des ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient avec la directrice générale du FMI. Ces réunions ont constitué un espace pour des échanges de vues sur la préoccupation qui touchent ces régions dans un contexte marqué par «une instabilité économique due aux situations politique et sociale auxquelles certains pays sont confrontés». Les voies et moyens de contribution de la BM et du FMI pour l’accompagnement des pays de ces régions dans leurs efforts de développement ont également fait l’objet d’échanges avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods, a indiqué la même source. Sur le plan bilatéral, M. Loukal, a rencontré M. Bandar Hajjar, président du Groupe de la Banque islamique de Développement (BAD), ainsi que M. Danny Alexander, vice-président et secrétaire général de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), avec lesquels les échanges se sont focalisés sur les voies et moyens pour le renforcement du partenariat de l’Algérie avec ces deux institutions. En ce qui concerne la BID, il a été procédé particulièrement à l’examen des possibilités de coopération dans le domaine de la promotion de la PME, du développement de la finance islamique, de la transformation et la diversification économique. Enfin, et en marge de ces assemblées annuelles, M. Loukal s’est entretenu avec certains de ses homologues d’autres pays, avec lesquels il a abordé l’état des relations de coopération et les moyens de les développer davantage.

Pour rappel, M. Loukal, s’est rendu mercredi dernier à Washington pour participer aux travaux des assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant.