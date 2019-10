Un mois sans plastique : Plus de 470.000 tonnes de déchets collectées

Le document indique que la cellule de suivi et d’évaluation de la campagne qui s’étalera, d’ailleurs, jusqu’au 21 octobre a réussi en trois semaines à organiser pas moins de 69 conférences et rencontres à l’échelle nationale pour sensibiliser les différentes franges de la société, outre un programme spécial consacré aux enfants scolarisés, avant d’ajouter, que cette campagne a connu une participation « record » de la société civile dans toute sa composante, à savoir les associations professionnelles, environnementales et juvéniles, les groupes des Scouts musulmans algériens (SMA), les étudiants, les comités de quartiers, les mosquées, les écoles, et des personnalités publiques locales, en sus des autorités locales et des établissements de tri et de recyclage publics et privés. Sur un autre registre, l’on a appris que des entreprises ont été créées au niveau des wilayas de Jijel et Annaba pour la collecte et la récupération des déchets. Il a également été procédé, dans cet élan, à l’aménagement de vastes espaces, au niveau de certaines wilayas, notamment celles du sud du pays pour le recyclage de ce type de déchets, s’est félicité le communiqué, non sans relever, dans cette droite ligne, qu’un appel a été lancé par le ministère de l’Environnement aux différentes parties intéressées par l’investissement dans ce domaine lucratif.

Cette campagne a, aussi, pour but, explique le ministère, d’insister sur l’importance d’aménager et de nettoyer les terres et autres espaces et ce, avant le lancement de la campagne nationale de reboisement, qui débutera à partir du 25 octobre prochain, au titre de laquelle il est prévu la plantation de 43 millions d’arbres. Pour rappel, Fatma-Zohra Zerouati avait, à l’occasion de l’ouverture des Assises nationales sur l’économie circulaire qui s’était tenue récemment, annoncé que l’Algérie s’oriente progressivement vers l’adoption du modèle de l’économie circulaire afin d’atteindre les Objectifs du développement durable à l’aune des mutations technologiques et indiqué que l’économie circulaire permet de remédier aux impacts négatifs du modèle linéaire qui repose sur une consommation effrénée de l’énergie et de l’eau. «Ce modèle contribue à l’accroissement de la consommation des marchandises et par conséquent de la production de déchets, une situation qui se traduit par un gaspillage démesuré des ressources naturelles et par la détérioration des écosystèmes naturels», avait-elle souligné non sans préciser que l’économie circulaire apporte une plus-value, en ce sens qu’elle donne une seconde vie pour le produit qui représente une alternative et un système économique d’avenir.

Zerouati avait également mis à profit cette opportunité pour faire état de l’existence d’un volume de 34 millions de tonnes de déchets, dont 13 millions de déchets ménagers et assimilés. Elle avait à la fin de cet événement insisté sur le fait que leur valorisation «représente des gains économiques de 40 milliards de dinars par an et que cette activité peut générer 100.000 emplois dont 40.000 emplois directs.

Sami Kaïdi