Eclairage : Changer la donne

Le projet de loi de finances adopté en Conseil des ministres prévoit notamment des mesures destinées à amortir les effets de la crise économique qui pourraient devenir insupportables s’il n’est pas mis fin à l’inextricable crise politique que nous vivons et dont la seule issue de sortie réside dans le strict respect de la tenue de l’élection du 12 décembre en vue de donner une nouvelle vision du développement qui puisse permettre de répondre aux aspirations populaires, notamment celles plus pressantes des jeunes, exprimées chaque vendredi par le Hirak.Il s’agira d’asseoir véritablement un modèle économique rationnel à même de pouvoir faire face aux grandes mutations inéluctables induites par la mondialisation et de trouver le moins mauvais compromis avec les exigences sociales. Faute de quoi, nous resterons à la traîne en laissant en héritage aux générations montantes un pays livréà la gabegie et à la rapine, déserté par les investisseurs, réduit à un simple statut d’épicerie, voire de réceptacle sonnant et trébuchant de la quincaillerie du reste du monde.

Disons-le tout net, les ministres de tous les gouvernements qui se sont succédé déclament depuis toujours le sempiternel refrain de la diversification des recettes par les exportations hors hydrocarbures, mais il faut bien se rendre à l’évidence qu’en dépit de la bonne volonté des producteurs locaux, qui mènent un combat quasi quotidien contre l’hydre bureaucratique, cela reste du domaine du symbolique, les quelques opérations ponctuelles réalisées jusque-là en grande pompe restant le plus souvent sans suite.

Quant aux fameux 1.200 kilomètres de côtes tant vantés, aux dunes magiques et autres poncifs sur notre tourisme chétif incapable de drainer la demande externe, il faudrait demander aux touristes algériens pourquoi ils se ruent sur les plages tunisiennes.

Cela se passe de tout commentaire, et la liste des secteurs censés rapporter de la devise n’est pas exhaustive. Il y a donc nécessité urgente de changer la donne et de se donner les vrais moyens d’une véritable sortie de crise sous peine d’atteindre un point de non-retour qui serait lourdement préjudiciable pour les générations à venir dont nous n’avons pas le droit de pénaliser l’avenir. Cessons de nous voiler la face, aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins pour réaliser les changements radicaux en mesure de répondre aux attentes des citoyens, et plus nous attendrons, plus nous courrons le risque de rendre plus désastreuses les conséquences incontournables de la crise qui frappe à nos portes. Cependant, ne nous leurrons pas, l’élection d’un président ne saurait être une fin en soi ni la baguette magique qui permettra de résoudre tous les problèmes. Il faut bien comprendre que des réformes drastiques nécessaires et incontournables compliqueront la tâche du futur élu qui devra oser, décider et trancher, appuyé par des institutions fortes et réellement représentatives des aspirations populaires.

Si nous laissons passer l’échéance cruciale du 12 décembre, nul ne sait dans quelle aventure dangereuse nous nous engouffrerons.

K. O.