Election présidentielle : collecte de signatures La dernière ligne droite

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) s’apprête à recevoir les dossiers de candidature, au cours de cette semaine. Plusieurs personnalités ont déjà pris rendez-vous pour le dépôt du dossier, parmi les 145 postulants ayant retiré les formulaires de candidature, et ce avant la date butoir fixée pour le 26 du mois en cours.

Les membres de l’ANIE affirment que «toutes les mesures d’ordre technique et juridique ont été prises pour veiller à l’étude des dossiers de candidature une fois déposés, même si le nombre peut concerner les 145 dossiers retirés».

Toutefois, certaines personnalités émergent déjà du lot, et affirment déjà avoir rempli les conditions permettant de déposer leur dossier auprès de l’ANIE. C’est ce qu’affirme Ali Draâ, chargé de communication de l’ANIE. Le président du mouvement El- Bina’a, Abdelkader Bengrina, a même rendu public sur sa page officielle Facebook, un communiqué dans lequel il annonce avoir «fixé un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de candidature pour le jeudi 24 octobre». Les médias rapportent également que le SG par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, «déposera, au cours de la semaine, son dossier de candidature».

Certaines sources médiatiques indiquent que plusieurs autres postulants, à l’heure qu’il est, ont pu rassembler les 50.000 signatures qui leur donnent le droit de concourir le 12 décembre prochain. Il s’agit du président de Talaïe El-Hourriyet, Ali Benflis, de celui du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, ainsi que de l’ancien chef de gouvernement, Abdelmadjid Tebboune, qui se présentera en tant que prétendant indépendant.

Ali Draâ a affirmé que l’autorité achèvera l’étude des dossiers des candidats souhaitant se présenter aux élections, «au plus tard le 12 novembre prochain».



« Le délai de sept jours prévu par la nouvelle loi sur les élections est largement suffisant à l’ANIE pour l’étude de tous les dossiers »



Par ailleurs, le vice-président de l’ANIE, Abdelhafidh Milat, a signalé que «l’autorité a mis en place des commissions spéciales pour veiller à l’étude et l’examen juridique des dossiers de candidature». Ces différentes commissions assument chacune des tâches différentes, telles que la vérification de l’authenticité des formulaires de parrainage.

À cet effet, M. Milat a affirmé que dans le but de veiller au bon déroulement de l’opération de réception des dossiers et de leur étude, «des dispositifs technologiques pointus sont mis à la disposition de l’ANIE, afin d’aider le personnel à surmonter les difficultés et éviter les écueils techniques».

«Ces dispositifs techniques permettent au personnel de l’ANIE et aux responsables des différentes commissions d’accomplir leurs missions dans un cadre agréable et sérieux», a assuré également M. Milat, en précisant que «le délai de sept jours prévu par la nouvelle loi sur les élections est largement suffisant pour l’ANIE pour procéder à l’étude de tous les dossiers», ajoutant que «les moyens techniques et humaines mis à la disposition de l’autorité lui permettent d’entamer ce processus sans aucune difficulté».

Ainsi, conformément à l’article 141 de la loi organique relative aux élections, l’instance de Mohamed Charfi dispose d’un délai d’une semaine pour éplucher les dossiers et arrêter la liste définitive des candidats qui auront rempli les conditions légales de candidature.

Dans un autre contexte, Kamel Araba, membre de l’ANIE et chargé des services techniques, a signalé également qu’une «plateforme numérique a été mise en place, pour assurer et garantir la sécurité des données et informations concernant les dossiers de candidature, ainsi que toutes les données collectées au niveau local par les différentes délégations pour être exploitées au niveau central».



Dossier de candidature : quelles sont les conditions prévues par la loi ?



Il est utile de savoir que «conformément à l’article 140 de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique n° 19-08 du 14 septembre 2019, la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral». Ainsi «le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la République est fixé au samedi 26 octobre 2019 à minuit».

L’ANIE a rappelé, à travers ses communiqués, les conditions de candidature «stipulées par l’article 87 de la Constitution, renvoyant à d’autres conditions dans la loi organique, ainsi qu’en vertu de l’article 139 qui fait obligation du dépôt, par le candidat lui-même, d’une déclaration de candidature à la présidence de la République auprès de l’ANIE contre accusé de réception».

Cette déclaration doit contenir les nom et prénoms, la signature, la profession et l’adresse du candidat, et être jointe d’un dossier constitué des pièces citées à l’article susmentionné, selon l’article 142 de la même loi qui stipule que le candidat «doit présenter en même temps les formulaires de souscription des signatures individuelles légalisées par un officier public».

Le candidat doit, à cet effet, prendre un rendez-vous au préalable pour la prise en charge et la définition de l’opération de réception, remplir un formulaire contenant ses coordonnées et celles de accompagnateurs, ainsi que les matricules des véhicules utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription».

Il est utile de mettre en exergue, dans ce contexte, les récentes déclarations du président de l’ANIE, Mohamed Charfi, qui estime «nécessaire d’assurer la coordination entre les différents acteurs, en vue de faire aboutir la prochaine échéance présidentielle, tout en veillant à ce que le transfert de compétences des différents ministères vers l’ANIE soit effectif et efficace, conformément aux lois, afin de permettre le bon déroulement de cette élection présidentielle».

M. Charfi a fait état également de la prochaine élaboration d’une «charte d’éthique» avant le lancement de la campagne électorale, soulignant que ce projet «est en cours de préparation et que ses détails seront divulgués prochainement».

Tahar Kaidi