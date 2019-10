DGSN, Journée nationale de la presse : Approfondir la relation avec les médias

La Direction générale de la Sûreté nationale a organisé, hier, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, une journée d’étude nationale et de formation sur ‘‘l’Unification des termes sécuritaires employés par les médias’’, présidée par l’inspecteur général de la DGSN.

Cette rencontre, qui s’est déroulée à l’Ecole supérieure de police de Châteauneuf, s’inscrit dans la stratégie de la formation continue adoptée par la DGSN pour développer davantage la relation entre les deux parties, à savoir, « la Sûreté nationale et les médias pour la diffusion d’une information objective et efficace ».

Dans son intervention d’ouverture, le représentant du directeur général de la Sûreté nationale, le contrôleur de police Djamel Benderadji a affirmé qu’il était « indispensable » de « consolider » la relation de la police avec les représentants des médias pour « développer » la conscience sociale en « impliquant » le citoyen dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. «Cette rencontre est une étape dans laquelle la Sûreté nationale prendra en considération les suggestions des représentants de la presse dont la mission est d’informer les citoyens sur les affaires sécuritaires, les défis et les dangers qui guettent l’ordre public ainsi que la stabilité et la sécurité du pays », a-t-il expliqué.

L’inspecteur général de la DGSN précisera, par ailleurs, que les médias algériens ont accompagné « depuis toujours » l’opinion publique en lui «permettant» d’approfondir ses connaissances des situations que traverse le pays et de ce qui protège la nation, tout en montrant le « vrai visage » de certains réseaux sociaux qui « induisaient en erreur » les citoyens en « déformant » l’image de la police qui respecte « continuellement » les lois de la République mais aussi en manipulant l’information sécuritaire.

Il dira dans ce contexte que les portes de la DGSN « resteront toujours ouvertes » aux journalistes en vue de travailler « étroitement » pour « élever » le niveau de conscience du citoyen et stopper par là même les différents dangers qui menacent la sécurité et la quiétude de la société. «La prise de conscience est le meilleur moyen pour orienter les générations d’avenir sur le bon chemin et qui pourront contribuer dans le développement et la stabilité du pays», a ajouté le contrôleur de police Djamel Benderadji.

De son côté, le Dr Mohamed Hadir, professeur à l’Ecole nationale supérieure du journalisme et des sciences de l’information d’Alger, a estimé que « le rôle des médias dans la prévention et la réduction de la criminalité est mis en évidence par son impact qui se reflète dans l'évolution de la connaissance par le public des différents crimes et de la manière dont ils sont commis, à travers la diffusion de la matière d'information et l'utilisation de ces connaissances pour guider le comportement du public dans sa vie réelle ».

Le conférencier a insisté, lors de sa communication portant sur l’importance de l’information sécuritaire et la lutte contre la criminalité, sur la nécessité de travailler « davantage » pour le « développement » de la société et « organiser » ses capacités pour « contribuer à faire face » au phénomène de la violence et la criminalité, tout en « sensibilisant » la population. Il a évoqué également l’importance « de susciter son enthousiasme » pour la coopération avec les services de sécurité afin de «combattre » d’une façon « efficace» tous les types de criminalité.

Pour sa part, le directeur de la cellule de communication de la DGSN a mis en avant l’importance de l’information sécuritaire, à travers laquelle les médias peuvent, selon lui, « contribuer » à « élever » le sentiment de sécurité chez le citoyen, à «créer » la « culture de sécurité » dans la société et « faire connaître » la nature des dangers et des défis sécuritaires.

Omar Laroum a exposé en détail les termes de sécurité les « plus importants » qui sont utilisés par les médias afin d'éviter des malentendus et les idées « fausses », susceptibles, selon lui, d'induire en erreur l'opinion publique et de « contribuer » à la promotion de la sécurité visant à «renforcer» la confiance entre les citoyens et la police, en tant que moteur principal de toute activité de proximité réussie. «La confiance entre les deux parties constitue une priorité pour la DGSN, qui cherche à la concrétiser conformément à un système de sécurité nationale visant à maintenir l'ordre public et à protéger les citoyens et les biens», a-t-il conclu

Mohamed Mendaci