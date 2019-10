Des aides allant jusqu’à 1 million de DA : Accélérer les procédures

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a instruit les directeurs du logement des wilayas du Sud et des Hauts plateaux afin d’accélérer les procédures d’octroi de l’aide de l’Etat pour l’autoconstruction de logements dans ces régions qui bénéficient d’un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics.

Le département de Beldjoud veut entamer les procédures pour permettre aux bénéficiaires de parcelles de terrain dans le cadre des lotissements sociaux pour la construction d’un logement individuel, de recevoir l’aide décidée par le gouvernement. Celle-ci est estimée à 1 million de DA pour les habitants du Sud et 700.000 DA pour ceux des Hauts plateaux. Ceci intervient dans le cadre de l’application du décret exécutif adopté par le gouvernement le 15 août dernier, et qui intervient en réponse à la grande demande des citoyens de ce type de logement au niveau des Hauts plateaux et du Sud ainsi qu’en concrétisation des engagements approuvés lors la réunion du Conseil interministériel, tenue le 18 juin dernier.

En effet, plus de 360.000 parcelles de terrain d’une superficie globale de 23.000 hectares ont été aménagées au profit des habitants du Sud et des Hauts plateaux. Le nombre de lotissements sociaux créés s’élève à présent à 1.423 pour un total de 282.702 parcelles de terrain, dont plus de 140.000 ont été attribuées à leurs bénéficiaires.

Concernant l’enveloppe financière consacrée par l’Etat à cet effet, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait annoncé que le gouvernement a alloué plus de 92 milliards de DA pour prendre en charge l’opération de viabilisation de tous les lotissements sociaux au niveau des wilayas du Sud et des Hauts plateaux. «Cette opération concerne essentiellement l'ouverture des voiries, la réalisation des réseaux divers tels l’AEP, l’assainissement, l’électricité et le gaz, afin de permettre aux citoyens ayant bénéficié de décisions d'affectation de parachever les procédures relatives à la construction de leurs habitations à travers les 362.000 parcelles de terrain destinées à l’autoconstruction. Les décisions relatives à ces aides ont été approuvées et, bientôt, les bénéficiaires prendront possession de ces lotissements dont la première phase d’aménagement est achevée», a-t-il précisé. Le Premier ministre avait, quant à lui, assuré, à maintes reprises, que la politique d’aide du gouvernement en faveur des classes démunies est maintenue et que tout le monde aura un logement avec tout le confort «nécessaire», y compris dans le Sud et les Hauts plateaux. Bedoui avait souligné, lors d’un conseil interministériel consacré à l'examen des questions relatives aux programmes de lotissements sociaux dans les Haut plateaux et le Sud et à la mise en exploitation des locaux et des biens vacants dans ces régions, la détermination du gouvernement à prendre en charge 362.414 lotissements en termes d'aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) ainsi que des aides aux logements, et ce, conformément à un plan quadriennal (2019-2022), tout en chargeant le ministre des Finances d'étudier les mécanismes les plus efficaces pour financer ce programme. Dans ce contexte, les Directions de l'urbanisme et de la construction (DUC) au niveau des wilayas ont été chargées, étant les seuls maîtres d'ouvrage délégués, de réaliser ce programme. Il a été décidé également de soumettre l'octroi des aides pour la construction des logements sur les lotissements sociaux aux mêmes conditions et mécanismes juridiques régissant l'octroi des aides au logement rural.

Salima Ettouahria