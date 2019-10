Programme d’habitat pour le Sud et les hauts-plateaux : Octroi des aides à l’autoconstruction

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier depuis Tamanrasset, le lancement de l’octroi des aides financières prévues par l’État au profit des populations des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, pour la réalisation de logements individuels, dans le cadre des lotissements sociaux.

«Le programme des aides financières accordées aux citoyens des wilayas du Sud et des Hauts plateaux pour la construction de logements individuels dans le cadre des lotissements sociaux est lancé depuis cette wilaya», a affirmé le ministre lors de l’inspection du pôle urbain d’In-Kouf. Les aides financières prévues par l’Etat au profit des citoyens désireux de réaliser leurs logements individuels ont été fixées à un (1) million DA et 700.000 DA pour les citoyens des wilayas du Sud du pays et des Hauts plateaux respectivement, a-t-il précisé. M. Beldjoud a fait part, en outre, de la délimitation de 282.000 lots, sur une superficie globale de 23.000 ha, au niveau de 29 wilayas du Sud et des Hauts plateaux, à la satisfaction des bénéficiaires, dont les listes ont été rendues publiques. L’Etat a déjà alloué 92 milliards DA pour la prise en charge des opérations de réalisation des voies et réseaux divers (VRD) et d’aménagement au niveau des lotissements, et a consacré, au titre du plan 2020/2021, d’une enveloppe supplémentaire de 98 milliards DA, pour le parachèvement de ces opérations, a souligné le ministre.

M. Beldjoud a aussi mis l’accent sur l’implication des associations de quartiers dans les chantiers de réalisation de ces nouveaux espaces, en vue de contribuer au respect des normes de réalisation et éviter les constructions anarchiques. Le ministre a inspecté le nouveau pôle urbain, regroupant 2.770 logements publics locatifs, où il a suivi un exposé sur le secteur de l’habitat dans la wilaya de Tamanrasset qui s’est vue accorder 21.209 logements, toutes formules de construction confondues, dont 15.045 réceptionnés et 4.100 en cours de réalisation.

M. Beldjoud a appelé à accorder l’intérêt voulu aux projets scolaires et à hâter leur réalisation pour être prêts pour la prochaine rentrée scolaire, avant de suivre un exposé sur la généralisation des énergies renouvelables qui ont permis jusqu’ici la réalisation de 7.400 points éclairés via l’énergie solaire et la dotation de deux écoles primaires d’équipements de ce type d’énergie. Le ministre a également appelé à la mise en œuvre de l’instruction, prévue dans le cahier des charges, concernant la réalisation de l’éclairage public fonctionnant à l’énergie solaire. Poursuivant sa tournée dans la capitale de l’Ahaggar, M. Beldjoud a procédé, au quartier Adriane, au lancement d’un projet de 100 logements publics locatifs et d’un programme de 90 logements pour le secteur de l’éducation. Dans la localité d’Ahelfen (40 km de Tamanrasset), le ministre a suivi un exposé sur l’habitat rural dans la wilaya de Tamanrasset qui a bénéficié de 17.956 aides à ce type d’habitat, dont 6.123 ont été réalisées, avant de présider une cérémonie de remise de 20 aides au profit de la population de cette localité. Il a fait savoir, à cette occasion, qu’une tranche supplémentaire de 30 aides sera accordée à la population d’Ahelfen qui a favorablement accueilli cette mesure.

M. Beldjoud a également présidé, lors de cette première journée de sa visite dans la wilaya, une cérémonie de remise de décisions d’attribution d’aides à l’autoconstruction dans le cadre des lotissements sociaux dans la commune de Tamanrasset, devant toucher un total de 408 bénéficiaires. Il poursuivra aujourd’hui sa visite par l’inspection d’autres projets d’habitat dans la daïra de Silet et dans la wilaya déléguée d’In-Salah.