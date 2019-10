Ali Seddiki (FLN) à Ouargla : aller voter en masse

Le secrétaire général par intérim du parti du Front de libération nationale (FLN), Ali Seddiki, a appelé, hier depuis Ouargla, à «faire réussir la prochaine présidentielle, afin de sortir de la gouvernance temporaire vers une légitimité populaire». S’exprimant, lors d’une rencontre régionale de la coordination sud-est (Ouargla, Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa et El-Oued), M. Seddiki a affirmé que le FLN est «tout à fait conscient de la difficulté d’une gouvernance temporaire et de ses répercussions», soulignant que «le succès de la prochaine élection présidentielle sera celui du FLN». Rejetant la politique des périodes de transition, il a révélé qu’un message «clair» a été donnée aux militants du parti pour se rendre le 12 décembre prochain aux urnes et de voter «en toute confiance». M. Seddiki a fait remarquer que le FLN n’a pas présenté de candidat à l’élection du 12 décembre 2019, car estimant que le parti, au regard de la conjoncture qu’il traverse, «n’est pas en mesure de l’emporter». Il a toutefois dénoncé les voix appelant le retrait de son parti de la scène politique. Selon lui, «les parties ayant inspiré les slogans hostiles au parti du FLN, soulevés lors des manifestations populaires, se trompent de cible, car le FLN n’est l’ennemi de personne». Il a invité les militants de sa formation à contribuer au «changement» au sein du parti appelé, a-t-il dit, à «se restructurer en prévision des prochaines échéances et choisir leur direction en toutes clarté et intégrité, afin de retrouver son aura et sa perspicacité». La rencontre régionale d’Ouargla est la huitième du genre après celles tenues dans les wilayas de Mascara, de Batna, de Constantine, d’Oran, de Sétif, d’Annaba et de Laghouat.