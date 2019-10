MDN : Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s'agit du dénommé Nadji Abderrahmane, dit Mohamed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Il était en possession d’un pistolet-mitrailleur et de deux chargeurs de munitions garnis.



Une cache d'armes découverte à Bordj Badji Mokhtar

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert le 18 octobre 2019, une cache contenant deux mitrailleuses lourdes, deux mitrailleuses et quatre pistolets mitrailleurs, deux fusils semi-automatique ainsi que sept chargeurs, deux chaînes de munitions, et 1.421 balles.



Destruction de cinq abris à Batna et Skikda

Suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Batna et Skikda/5e RM, des détachements de l’Armée nationale populaire ont détruit, le 18 octobre, cinq abris contenant 20 mines artisanales, un fusil de chasse, un fusil carabine usés et 63 balles, des outils de détonation, des médicaments et divers objets. A Sidi Bel-Abbès (2e RM), 87,28 kg de kif traité ont été saisis par un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale qui ont saisi, également, un véhicule et arrêté trois narcotrafiquants. Lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), 23 personnes ont été arrêtées par des détachements combinés de l’ANP qui ont saisi un véhicule tout-terrain et divers matériels.

Par ailleurs, des tentatives d'émigration clandestine de 70 personnes à Oran et Ain Témouchent (2e RM), Skikda et El Taref (5e RM) ont été déjouées par des Garde-côtes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont intercepté 19 immigrants clandestins à Tlemcen (2e RM) et Ghardaïa (4e RM).



Arrestation de 2 éléments de soutien à Tin-Zaouatine

Un détachement de l'ANP a arrêté, jeudi dernier près de Tin-Zaouatine, secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes et saisi 3 téléphones portables et des sommes de 588.000 dinars algériens et 22.000 francs CFA maliens. Un autre détachement a arrêté, dans la commune Hassi Messaoud dans la wilaya d'Ouargla (4e Région militaire), un narcotrafiquant et saisi 3,52 quintaux de kif traité dissimulés dans un camion.



36 kg de kif traité saisis dans trois wilayas

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 19 octobre en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières, deux narcotrafiquants et saisi 36,16 kg de kif traité ainsi que 4.250 cartouches pour fusils de chasse, à Batna, Tébessa (5e Région militaire) et Tlemcen (2e Région militaire)".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tamanrasset 6e Région militaire), 7 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain et divers outils d’orpaillage, alors que des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à Skikda, El-Tarf (5e RM) et Mostaganem (2e Région militaire), des tentatives d’émigration clandestine de 45 personnes.



7 quintaux de kif traité saisis a Béni-Ounif

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire a saisi hier lors d’une patrouille de fouille menée près de la zone frontalière de Béni-Ounif à Béchar/3e RM, une quantité de kif traité s’élevant à 7,82 quintaux.