Ministère de l’éducation : Le calendrier des vacances fixé

Le ministère de l'Education nationale a rendu public, samedi dans un communiqué, le calendrier des vacances pour l'année scolaire 2019-2020 et la date de la rentrée scolaire 2020-2021. Selon le calendrier, les vacances d'automne sont fixées du 29 octobre 2019 au 3 novembre 2019, les vacances d'hiver du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. Les vacances de printemps ont été fixés du jeudi 19 mars 2020 au dimanche 5 avril 2020. S'agissant des vacances d'été pour l'année scolaire en cours, elles débuteront pour les enseignants à partir du jeudi 2 juillet 2020. Pour les agents administratifs, les vacances d'été débuteront après l'achèvement des opérations liées à la fin de l'année scolaire y compris les réunions des conseils d'admission et d'orientation, la publication des résultats des examens officiels, la remise des différents documents aux élèves et de toutes les opérations liées à la rentrée scolaire.

Pour les zones 1 et 2, les vacances d'été débuteront jeudi 16 juillet 2020 (après-midi) et jeudi 9 juillet 2020 (après-midi) pour la zone 3. La rentrée scolaire 2020-2021 a été fixée pour le mardi 1er septembre 2020 pour les agents administratifs, dimanche 6 septembre 2020 pour les enseignants et dimanche 13 septembre 2020 pour les élèves.