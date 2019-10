Enseignement coranique : Une stratégie unifiée

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, hier depuis Ghardaïa, à l’élaboration d’une stratégie unifiée pour l’enseignement coranique «en conformité avec notre référentiel religieux». S'exprimant à l’ouverture du quatrième colloque national sur l’enseignement coranique, le ministre a exhorté les participants à renforcer la cohérence entre les multiples acteurs à travers la mise en place d’un cadre réglementaire pour l’unification des méthodes et programmes d’enseignement coranique sur l’ensemble du territoire national. «L’unification des méthodes et programmes d’enseignement coranique permettra de renforcer l’unité doctrinale et la préservation des constantes du pays», a-t-il souligné. «Notre référentiel religieux, basé sur la culture de la modération et du juste milieu, héritage légué par le Prophète Mohamed (QSSSL), a permis à l’Algérie de se prémunir contre les tentations de l’extrémisme et incite à mettre en place une méthodologie et des programmes d’enseignement coranique authentiques et unifiés dans les classes», a-t-il précisé, ajoutant que les pouvoirs publics œuvrent constamment à la mise à niveau visant la promotion de cet enseignement. Parlant de l’importance de cette quatrième rencontre nationale sur l’enseignement coranique, M. Belmehdi a fait savoir que des propositions concrètes seront élaborées pour unifier les méthodes et programmes d’enseignement coranique, conformément aux préceptes énoncés dans le livre sacré le Coran. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a relevé que plus d’un million d’élèves bénéficient de cet enseignement dans plus de vingt mille écoles coraniques réparties sur l’ensemble du territoire national, ainsi l’enseignement religieux et la transmission des valeurs islamiques se passent, en grande partie, dans ces institutions qu’«il appartient d’unifier». Ce quatrième colloque national sur l’enseignement coranique, organisé par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, en collaboration avec la wilaya de Ghardaïa, réunit une pléiade d’ouléma, penseurs et universitaires de différentes wilayas du pays pour débattre de l’unification des méthodes d’enseignement du coran, en mettant en valeur la méthode ancestrale de lecture de la parole divine (lecture collective). Les participants à cette rencontre débattent en ateliers de la réforme de l’enseignement coranique, son avenir et sa modernisation en s’inspirant de l’Islam modéré, le choix éducatif de l’apprentissage par cœur et de la restitution ainsi que l’intégration de nouvelles méthodes pédagogiques s’appuyant sur les technologies de l’information, selon les organisateurs. En marge de cette rencontre d’une journée, M. Belmehdi a visité plusieurs structures relevant de son secteur, dont le chantier d’une nouvelle mosquée à Ghardaïa, avant d’inaugurer une école El Forkane à Ghardaia et une autre El Nour à Bounoura et de visiter la Zaouia El-Houda et El-Diaa à Ghardaïa. Auparavant le ministre a honoré des imams et des personnalités religieuses de la région.