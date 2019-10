Concours d’accès au doctorat : Près de 84.600 candidats

Quelque 84.596 candidats ont été retenus pour passer les épreuves du concours d’accès au doctorat, organisé depuis le 19 octobre dernier, par l’ensemble des universités d’Algérie et dans différentes spécialités. C’est ce qu’a annoncé, récemment, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un communiqué rendu public.

Les universités à travers le pays ont jusqu’au 9 novembre prochain pour organiser ce concours du troisième cycle de l’Enseignement supérieur au titre de l’année 2019-2020, qui a vu près de 1,5 million d’étudiants y postuler durant la période des inscriptions qui s’est étalée du 15 au 23 septembre derniers sur la plateforme numérique du ministère via le lien https://progres.mesrs.dz/webdoctorat.

Ainsi, sur un total de 130.224 inscrits au concours, ce sont donc 84.596 candidats qui ont été admis à passer les épreuves et ce, après études de dossier de chaque étudiant par les équipes de formation chargés d’effectuer cette opération au niveau des établissements universitaires. La liste portant les noms des candidats concernés par ce concours a été publiée sur la plateforme numérique «progres». Les candidats admis ont été classés en cinq différentes catégories en fonction des résultats obtenus durant le cursus universitaire, à savoir les 10 premiers pour la catégorie A, les 25 suivants pour la B, les 30 suivants pour la C, les 25 suivants pour la D et enfin les 10 suivants pour la catégorie E.

Le ministère a fait savoir qu’un taux de 41% de la «catégorie A» a été admis au titre de cette nouvelle année universitaire, suivi de 44,7% pour la B, 10% de la C, 2,6% de la D et 0,7% de la E.

Pour mener à bien cette opération des traitements des dossiers de candidats au concours d’accès au doctorat, le département de Bouzid a mobilisé plus de 6.400 enseignants chercheurs de rang magistral en qualité de membres des comités de formation doctorante.

L’intérêt accordé au développement de la recherche scientifique en Algérie se traduit par le nombre important de postes ouverts pour le concours de doctorat au titre de cette année universitaire qui s’élève, faut-il le rappeler, à environ 2.000 postes répartis sur plus de 40 universités, 11 centres universitaires et 16 écoles.

Pour ce faire, toutes les établissements universitaires ont été appelés à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce concours qui offre l’occasion aux futures chercheurs de promouvoir le domaine de la recherche scientifique un levier pour le développement de l’économie nationale.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a évoqué dans une récente déclaration les critères de réussite qui dépendent, selon ses termes, de «l'excellence» et de la capacité des centres de recherches en termes d'accueil et d'encadrement et fait remarquer que l'évolution «rapide» que connaît l'enseignement supérieur en général et la recherche scientifique en particulier aura des impacts, notamment sur les méthodes et les mécanismes d'enseignement qui devraient être au diapason de ce développement, d'où la nécessité d'une nouvelle approche globale.

M. Tayeb Bouzid a, dans ce contexte, souligné l’impérieuse nécessité d’encourager les chercheurs en matière de gestion du transfert des technologies pour être au diapason des derniers progrès, précisant qu’une demande sera formulée pour le maintien de la proposition relative à la consécration de 1% des crédits à la recherche scientifique (soit l'équivalent de 20 milliards de DA), et ce, en vue d'encourager ce domaine, vu son rôle dans le développement du pays. Le ministre qui a annoncé l’installation d’un groupe de travail ayant pour mission de «déterminer les besoins de l'Université algérienne à moyen et long terme» a, dans le sillage, fait savoir que les besoins exprimés par les universités et des centres de recherche seront pris en considération pour contribuer à la création d’un environnement propice à la recherche scientifique en favorisant l’investissement dans le capital humain qualifié.

Kamélia Hadjib