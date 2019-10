Concours de la chanson patriotique de la wilaya de Blida : Une opportunité pour l’émergence de jeunes talents

Le concours de la chanson patriotique «Meilleure voix, meilleure performance», lancé samedi à Blida, «est une opportunité» offerte aux jeunes amateurs dans le domaine en vue de faire montre de leurs talents et aptitudes, ont estimé nombre de candidats ayant pris part à cet événement artistique. La manifestation, abritée par la Maison de l’artiste de Blida, a attiré un grand nombre de jeunes aspirant à se faire un nom au sein de la scène artistique nationale, en s’attirant les faveurs de l’un des membres du jury, à l’instar de Sami Zeriab, spécialiste du genre haouzi et andalou, ou de son président, Youcef Soltani, spécialiste connu de l’Inchad et de la chanson patriotique. Riadh, un jeune candidat d’Alger (17 ans) rencontré, sur place par l’APS, n’a pas caché son enthousiasme à l’égard de cette «belle opportunité offerte aux jeunes», a-t-il dit, tout en se disant quelque peu «stressé», car «c’est la première que je chante devant un jury», a-t-il confié, confus. Quant à Ramzi (étudiant de Blida), il s’est montré bien plus confiant que son concurrent, en se félicitant de l’organisation de ce concours, dont il ambitionne d’être "le lauréat au double plan de la meil», a-t-il déclaré, sûr de lui. «Plus de 70 candidats âgés de 16 à 35 ans, se sont présentés à ce concours", s’est félicité le président de l’association culturelle «Rihab», initiatrice de cet événement, Ahmed Slimane, soulignant qu’il ne «s’attendait guère à cette forte participation».

Selon les explications de M. Slimane, les candidats sont appelés à interpréter deux chansons de leur choix , en vue d’une qualification en demi-finales , qui les habilitera à chanter en compagnie d’une troupe musicale une chanson choisie par le jury. Trois lauréats seront sélectionnés à l’issue de ces demi- finales.

La manifestation organisée en collaboration avec les directions de la jeunesse et des sports et de la culture de la wilaya, est inscrite au titre des festivités de célébration du 1er-Novembre 1954, englobant nombre d’activités, dont des Journées nationales de poésie, qui seront abritées par le centre culturel «Mohamed-Khedioui», les 30 et 31 du mois en cours, outre une opérette intitulée «Voix de Novembre», qui sera interprétée par un groupe de jeunes amateurs, le 31 octobre à Boufarik.