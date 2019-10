Participation du CRASC d’Oran au SILA-2019 : Présentation de 4 nouvelles publications

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran participera au 24e Salon international du livre d'Alger (SILA) prévu du 30 octobre au 9 novembre avec notamment la présentation de quatre nouvelles publications dont un ouvrage, a-t-on appris auprès du service de communication de cet organisme.

Il s'agit des trois derniers numéros de la revue «Insaniyat» (2017-2018-2019) ainsi qu'un ouvrage d'une équipe composée du Pr Hamidou Nabila, des docteurs Ferhani-Meghraoui Fatma et Lahouel Ameur sous la direction de Naïma Guenouz-Benamar sur «le baccalauréat en Algérie et l'évaluation des compétences : cas du français langue étrangère (FLE). Les trois numéros de la revue «Insaniyat» abordent notamment «Les pratiques plurilingues et mobilités : Maghreb-Europe» à travers une panoplie d’articles dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales et «La santé au quotidien dans les pays du Maghreb», un recueil d'articles sur le sujet sous la coordination du Professeur Mohamed Mebtoul. «Insanyat» est une revue scientifique trimestrielle spécialisée en anthropologie et sciences sociales qui publie les contributions de chercheurs et universitaires algériens et étrangers de renom. L'ouvrage consacré au baccalauréat en Algérie est un projet qui s'inscrit dans la continuité des recherches effectuées par la division «anthropologie de l'éducation et systèmes de formation» du CRASC. Ce travail répond, selon la présentation de l'ouvrage, à la question : «Le baccalauréat atteste-t-il des connaissances ou de compétences ? ». Le référentiel des programmes et le guide de l'élaboration de l'épreuve de français préconisent l'acquisition et la maîtrise de compétences. Or, l'épreuve elle-même reste des connaissances et non pas des compétences. Ce paradoxe explique la carence linguistique en français comme langue étrangère et dans bien d'autres matières dans le secondaire», a-t-on souligné. La 24e édition du Salon international du Livre (SILA 2019), prévue à Alger, verra la participation de plus de 1.020 maisons d’édition représentant 40 pays et le Sénégal comme invité d’honneur.