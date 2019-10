2e édition de l’école de théâtre de Constantine : Un casting pour sélectionner 55 jeunes talents amateurs

Un casting visant à sélectionner 55 jeunes talents amateurs, âgés entre 9 et 30 ans, a été lancé samedi à Constantine, en prévision de l’ouverture de la 2e édition de l'école du théâtre au niveau du théâtre régional, Mohamed Tahar-Fergani. À ce propos, Salah Eddine Milat, écrivain, réalisateur et directeur du théâtre de Constantine a affirmé, à l’APS, que cette sélection intervient en prévision du lancement de la 2e édition de l’école du théâtre, première du genre à l’échelle nationale, en vue de sélectionner 25 jeunes, 15 enfants et 15 autres un peu plus âgés. Le même responsable a précisé que la formation de ces jeunes talents durera 3 ans, au cours desquels seront abordés les aspects théorique et pratique, en particulier l’histoire du théâtre mondial et national, en plus de la création d’ateliers sur le théâtre, l’interprétation, la narration et l'improvisation, et ce, au niveau du théâtre régional de Constantine, ajoutant que la 1re édition de l’école du théâtre compte actuellement 52 talents.

En ce qui concerne le casting, le même réalisateur a indiqué que la sélection repose sur la capacité des talents amateurs à s’intégrer dans le monde du théâtre et le degré d’adaptation sous la supervision d’une commission composée de trois spécialistes dans le domaine.

M. Milat a également considéré ce casting comme une aubaine pour ces jeunes talents, qui seront formés selon les méthodes et les programmes adoptés récemment dans le monde du théâtre, ce qui leur permet d’intégrer ce milieu par la grande porte.