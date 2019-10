11e festival national de poésie féminine : Le patrimoine culturel de Constantine à l’honneur

La 11e édition du Festival national de poésie féminine de Constantine s’est ouverte samedi après-midi, à la maison de la culture Malek-Haddad, en présence de représentants des autorités locales, ainsi que des figures culturelles de la ville. Placée sous le slogan « Des entrailles du Rocher jaillit la poésie », cette édition a débuté avec un spectacle chorégraphique et poétique intitulé « Bin El BarehWelYoum » (Entre hier et aujourd’hui), écrit par Chaouki Righi, d’après une idée de la commissaire du festival, AmiraDeliou, lequel a emporté le public dans le passé et le présent de Constantine à travers une série de tableaux mettant en avant le patrimoine culturel immatériel de la cité bimillénaire, avec en guise d’interludes, des morceaux exécutés par des artistes du cru, représentant chacun une école musicale locale : Abbas Righi pour le malouf, Fella Fergani pour le genre dit « fkiret », Ahmed Benkhellaf pour le chant Aïssaoua, Abdeljalil Akhrouf pour le « madih ». Par la suite, les amoureux du verbe ont pu apprécier des déclamations de poésie, sous le thème « Adam Fi DhiyafatHawaa » (Adam hôte d’Ève), des duos « mixtes » Nassima Bouslah (originaire de Constantine et établie aux Émirats) et Ali Menchawi (Égypte), Nour Haydar et Hassan Raâd (Liban), ainsi que Sabira Kassama (Annaba) et Abdelfattah Gharbi (Skikda). Pour conclure cette première journée, les poétesses invitées ont été honorées, de même que les organisateurs ont rendu publics les noms de lauréats du concours de la précédente édition. Hier, en plus de deux conférences respectivement données au café culturel « Halima Touati» par Lyamine Bentoumi, de l’université Sétif 2 « Poésies du hors-lieu » et Halima Guettaï, de l’université Benbadis de Mostaganem «Biographie de l’oppression et de la résistance», un spectacle a été donné par le ballet de Constantine et des lectures poétiques au complexe culturel Ahmed Bey-Zénith.

Deux autres conférences auront lieu aujourd’hui, et ce en application des recommandations de la précédente édition, en vertu desquelles le volet académique devait être plus valorisé. Issam Benchaâlal (Université Sétif 2) évoquera « les perspectives de la poésie féminine», alors que Ghania Boudiaf (Université

Mohamed Khider de Biskra) s’intéressera à « la femme et le conflit interne dans la poésie féminine ». La clôture du festival aura lieu mardi, au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani. Au programme, un concert de malouf, des récitals poétiques, ainsi que l’annonce du concours de poésie de cette 11e édition.

Pour rappel, la participation cette année

d’une quarantaine de poétesses venues de toutes les régions du pays (Leïla Laouir, Kelthoum Deffous, Amina Hazmoune, Salima Messaoudi Belkheïr, Djedjiga Bessouf, Ghania Sellini...) et des invitées en provenance de Tunisie (Milad Simoud), du Maroc (Khadidja Messaoud), d’Égypte (Hadjer Omar), du Soudan (Manahil Fathi Hassan Salem), du Liban (NourHaydar) et de Palestine (AlaeNaïm Ali Al-Qatraoui).

Issam B.