TNA, présentation de la pièce théâtrale Ham Galou : distinguer le vrai du faux

La salle bleue du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a abrité, hier, la présentation de la pièce du Théâtre régional d’El-Eulma, intitulée Ham galou, d’après le texte de Mohamed Adlene Bekhouch, et une adaptation et mise en scène de Sofien Athiya.

Ham galou, relate un vécu social qui touche tous les Algériens et Algériennes, qui sondent leurs vies sur «les spéculations et les rumeurs».

«Je considère la rumeur comme l’un des fléaux les plus dangereux dans une société. C’est pas une chose spécifique à l’Algérie, mais cela existe partout dans le monde, surtout avec l’émergence des réseaux sociaux qui empêchent, malheureusement les gens d’aller vers la source de l’information et de chercher sa fiabilité», nous a expliqué le metteur en scène Sofien Athiya, en précisant que le danger de la rumeur est qu’elle est une information inexacte ou exagérée, qui se déforme à mesure qu’elle est transmise de façon directe, de bouche à oreille, ou de façon indirecte, via un média informationnel (réseaux sociaux : facebook, instagram, twitter…). Elle fait partie intégrante de notre quotidien et concerne chacun d’entre nous, alors même que nous prétendons aisément ne lui accorder aucun crédit et encore moins participer à sa divulgation. «Qu’elle amuse, intrigue, angoisse ou énerve, la rumeur est omniprésente dans notre vie quotidienne», dira-t-il, évoquant également le sujet de la synographie, faite par Morad Bouchair, qui a su instauré un décor instable «conception et déception» d’après le sujet de la pièce. «Tout ce qui est objet sur scène est utilisé. C’est un décor animé pour bien illustrer le thème», souligne le metteur en scène. Fonctionnaire amoureux et frustré par les spéculations, le jeune acteur issu du théâtre d’El Eulma «Mohamed Racim Kacimi» se laisse gagner par la rumeur et les spéculations des uns et des autres. Le comédien à touché plusieurs thèmes, dont une critique sociale, la fuite du réel, la marginalisation des jeunes, la peur, la «hogra»… ainsi qu’une recherche de soi et de l’amour.

Dans un décor très simple,

accompagné d’une synographie composée de moyens de communication nouveaux «la tablette», le comédien s’est aisément mis dans la peau d’un modeste fonctionnaire qui, pour échapper à sa peur de perdre sa bien-aimée, par ce qu’« on lui dit que son père est difficile et qu’il n’acceptera pas de lui donner la main de sa fille, décide de se suicider (en s’immolant) pour attirer l’attention du papa de la fille, qui n’est autre que le policier à qui on confie la tâche de lui faire entendre raison et de le ramener sain et sauf.

Mais en même temps, la rumeur est nuisible. Elle détruit des réputations et des carrières, colporte la terreur et donne une vision tout à fait erronée du monde social. Comment concevoir et comprendre alors un tel paradoxe. La relation qu’il noue alors avec le policier (père de sa bien-aimée) répond bien à ses questionnements et lui permet de se faire accepter par lui à la fin. Le duo de la pièce, a bien interprété les rôles, ainsi que la maitrise du sujet. L’assistance en fut ravie.

