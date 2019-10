Malgré la demande de report du Brexit : Londres assure pouvoir sortir de l’UE le 31 octobre

Le gouvernement de Boris Johnson s'échinait hier à assurer pouvoir encore honorer sa promesse de sortir de l'Union européenne le 31 octobre, malgré la confusion semée la veille par une lettre de Londres, envoyée à contre cœur à Bruxelles, pour demander un report du Brexit.

La journée de samedi, avec un vote historique prévu au Parlement britannique sur le nouvel accord de Brexit triomphalement annoncé deux jours plus tôt à Bruxelles, devait enfin apporter une clarification après plus de trois ans de saga suivant le référendum de 2016. Bilan: les députés ont décidé de repousser leur décision et les Européens se retrouvaient hier avec trois lettres, disant tout et son contraire. Et moins de deux semaines pour éviter une sortie sans accord qui donne des sueurs froides aux milieux économiques.

La première lettre, non signée, demande une prolongation de trois mois du Brexit. La deuxième, signée par Boris Johnson, dit qu'il ne veut pas de ce délai. Et la troisième, de l'ambassadeur britannique auprès de l'UE, Tim Barrow, précise que le report n'a été demandé que pour se plier à la loi.

Malgré cette demande, «nous allons sortir le 31 octobre. Nous avons les moyens et l'habilité de le faire», a déclaré hier Michael Gove, bras droit de Boris Johnson, lors d'un entretien avec Sky News. «Nous savons que l'Union européenne veut que nous sortions, et nous avons un accord qui nous permet de le faire». Sur la BBC, le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab s'est aussi estimé «confiant», jugeant qu'»il y avait beaucoup de gens dans l'UE qui ne veulent pas d'un report».

A Bruxelles, le président du Conseil européen Donald Tusk a indiqué «commencer à consulter les dirigeants de l'UE sur la manière de réagir».