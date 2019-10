Présidentielle en Bolivie : Evo Morales en difficulté

Les Boliviens ont voté hier pour décider s'ils accordent un 4ème mandat jusqu'en 2025 à Evo Morales, ou s'ils tournent le dos au premier président indigène et de gauche du pays.

Cette fois, contrairement aux trois dernières élections depuis 2006, pas de victoire écrasante en vue au premier tour. Un des derniers sondages, celui de l'université publique, donne Morales en tête (32,3%) mais suivi de près par son principal adversaire, le centriste Carlos Mesa (27%), ce qui forcerait le plus ancien président en exercice d'Amérique latine à un second tour inédit en Bolivie.

Mesa est le seul des huit adversaires à Morales en lice à pouvoir le faire trébucher, une partie de l'opposition appelant les électeurs au «vote sanction» face au «vote sûr» avec lequel le chef de l'Etat tente de séduire les électeurs.

M. T.