Liban : Vers une crise gouvernementale

Par dizaines de milliers, les Libanais sont descendus, hier dans la rue, pour réclamer le départ d'une classe politique jugée inapte et corrompue, au quatrième jour d'un mouvement de contestation inédit dans un pays éprouvé par de longues années de difficultés économiques.

Le mouvement, qui a gagné de nombreuses villes y compris la capitale Beyrouth et paralysé le pays, a été déclenché de manière spontanée jeudi par l'annonce d'une taxe sur les appels effectués via WhatsApp. Une décision annulée aussitôt sous la pression de la rue. Mais les manifestations, rassemblant des ouvriers, des universitaires, des commerçants, des étudiants, des jeunes et des moins jeunes et de toutes les confessions, n'ont pas cessé depuis, jour et nuit. De Tripoli et Akkar, dans le nord, à Baalbeck dans l'est en passant par de nombreuses localités côtières et jusqu'à Tyr et Saïda dans le Sud et le Chouf dans l'Est, les Libanais ont défilé pour exprimer leur ras-le-bol. Sous une nuée de drapeaux libanais, les manifestants crient «Révolution, révolution» ou «le peuple veut la chute du régime». Depuis la fin de la guerre civile (1975-1990), la classe politique, quasi inchangée, est accusée d'affairisme dans un pays aux infrastructures en déliquescence -pénurie chronique d'électricité et d'eau potable- et où la vie est chère.



Règlements de comptes ataviques



Hier, c’était les plus gros rassemblements, à la veille de l'expiration d'un ultimatum fixé par le Premier ministre Saad Hariri pour avoir l'approbation définitive des membres de sa coalition gouvernementale minée par les divisions à un plan de réformes. M. Hariri avait insinué qu'il pourrait démissionner s'il ne réussit pas à faire passer ses réformes. Sa coalition est dominée par le camp du président Michel Aoun et de ses alliés dont le Hezbollah, opposés à une démission de M. Hariri. Allié de M. Hariri, le parti des Forces Libanaises a, lui, annoncé samedi la démission de ses quatre ministres, une initiative accueillie dans la liesse par les manifestants. Mais le slogan «Tous veut dire Tous» a été aussitôt crié, pour dire leur exigence d'un départ de toute la classe politique. Dans le centre-ville de Beyrouth, siège du gouvernement, devenu le centre névralgique de la contestation, des volontaires ont nettoyé les rues hier, munis de grands sacs bleus. Le chef du Hezbollah libanais, Sayyed Hassan Nasrallah, a déclaré que son parti ne soutient pas la démission du gouvernement actuel. «Nous ne soutenons pas la démission du gouvernement actuel» et «de nouvelles élections législatives conduiront au même parlement actuel, nous ne devrions donc pas perdre de temps sur ces propositions», a déclaré M. Nasrallah, cité par l'Agence de presse libanaise. Il a dit que la situation actuelle ne devrait pas être imputée au gouvernement actuel, mais aux politiques des 30 dernières années, appelant cependant le gouvernement dirigé par le Premier ministre Saâd Hariri à adopter «un nouveau programme et un nouvel esprit», et soulignant que le peuple libanais ne peut plus supporter de nouvelles taxes. Pour le chef du Parti des forces libanaises (chrétien), Samir Geagea, le départ de son mouvement du gouvernement une aubaine pour surfer sur cette vague de contestation et régler certains comptes ataviques. «Nous sommes maintenant convaincus que le gouvernement est incapable de prendre les mesures nécessaires pour sauver la situation. En conséquence (notre) bloc a décidé de demander à ses ministres de démissionner», a-t-il déclaré. Avec un paysage politique aux équilibres fragiles, le pays de Cèdres risque de basculer dans un vide institutionnel aux conséquences incalculables.

