Pour leurs exploits aux championnats du monde d’athlétisme et d’haltérophilie : Taoufik Makhloufi et Walid Bidani, honorés

Le ministre de la jeunesse et des sports, Raouf Salim Bernaoui, a honoré, samedi soir, au Centre international des conférences à Alger, les champions algériens Taoufik Makhloufi et Walid Bidani.

Les deux athlètes ont brandi haut l’emblème national aux Championnats du monde d’athlétisme à Doha au Qatar et aux championnats du monde d’haltérophilie à Pattaya, en Thaïlande.

En présence de plusieurs ministres, à l’exemple de Sabri Boukadoum, ministre des affaires étrangères, Abdelhakim Belaabed, ministre de l’éducation nationale, et Mohamed Miraoui, ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, plusieurs champions olympiques et athlètes de haut niveau ont assisté à la cérémonie.

En stage de préparation en Pologne, l’haltérophile Walid Bidani, médaillé de bronze aux championnats du monde d’haltérophilie à Pattaya, a été le grand absent de cette cérémonie. Le champion a perçu une récompense de cinq millions de dinars et un trophée de remerciement remis au président de la fédération algérienne d’haltérophilie, Abdellaoui. Accompagné par ses parents, Taoufik Makhloufi s’est dit «très honoré» par cette cérémonie qui encourage les sportifs à donner le meilleur d’eux-mêmes et à réaliser de bonnes performances à l’avenir. « Je remercie le peuple algérien qui m’a toujours soutenu et qui est mon véritable moteur.

Les nombreux messages que je reçois, les encouragements qui me boostent et les émotions que le peuple partage avec moi me vont droit au cœur. J’espère que je serai à la hauteur de ses espérances lors des prochaines échéances», a déclaré l’ancien champion olympique. Taoufik Makhloufi a précisé lors d’une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie, que ce genre de consécrations internationales doit être une leçon de persévérance pour les jeunes. «Lorsqu’une personne ira jusqu’au bout de son but, elle finira par l’atteindre, et ce n’est pas exclusif pour le domaine sportif… il faut travailler, faire des sacrifices et être patient», a préconisé l’athlète avant de souhaiter toute la réussite au sport algérien. «Les exploits de mes prédécesseurs, je site Nouria Benida Merah, Noureddine Morsli et Boulmerka représentent le courage, le sérieux et l’abnégation qui sont les qualités des grandes Nations. Nous devons inculquer aux plus jeunes ces valeurs pour le développement de l’Algérie. Je souhaite le meilleur au sport algérien dans toutes les disciplines», a fait savoir le médaillé d’argent au 1500 mètres aux championnats du monde à Doha. Taoufik Makhloufi a perçu un chèque de quinze millions de dinars et un trophée de remerciement.

De son côté, le ministre de la jeunesse et des sports a qualifié le coureur Taoufik Makhloufi de légende du fait qu’il soit l’athlète algérien le plus médaillé aux jeux olympiques. Il a, par ailleurs, salué la persévérance et l’envie de vaincre du coureur, qui demeurent un exemple à suivre pour tous les athlètes algériens. «Makhloufi a su garder son haut niveau pendant plus de sept ans, ce qui est vraiment difficile au niveau mondial. J’espère qu’il offrira à l’Algérie d’autres médailles aux jeux olympiques de Tokyo en 2020», a-t-il noté.

Le ministre a fait savoir aussi que ces résultats réalisés par Makhloufi et Bidani prouvent que les sportifs algériens sont capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde, à condition de travailler et de préserver pour atteindre le sommet.

