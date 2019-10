CHAN-2020, Maroc 3 –Algérie 0 (Aller 0-0) : Sévères correction et élimination des Verts

L’aventure de la sélection nationale des joueurs locaux, aux éliminatoires du CHAN-2020, s’est arrêtée aux portes de la phase finale de la sixième édition de cette compétition continentale. Les protégés du technicien français, Ludovic Batelli, ont été balayés par le champion en titre, à l’occasion du dernier tour des qualifications.

Samedi soir au stade municipal de Berkane, les camarades de Tariket se sont logiquement inclinés, par le score sans appel de 3 à 0, face à une belle sélection

marocaine. Au match aller, au stade Tchaker de Blida, les deux teams s’étaient séparés sur un nul vierge. Visiblement plus déterminés et assez motivés, les Lions de l’Atlas n’ont fait qu’une bouchée des Verts, manquant pour le moins d’enthousiasme et de sérénité. En effet, les joueurs du coach Ammouta, qui ont pratiquement dominé leurs adversaires de la tête aux pieds, n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour faire la différence. Face à une équipe algérienne désordonnée, en manque d’inspiration offensive et multipliant les erreurs défensives, les camarades du portier Zniti ont d’emblée pris le taureau par les cornes. Soutenus par un large public, les joueurs marocains, qui ont pris l’initiative du jeu à leur compte, n’ont pas tardé à se montrer dangereux. À la 2’, Ahadad manque de peu l’ouverture du score ; 10’, la frappe de Nehiri à failli faire mouche ; 15’, El Ketri rate lamentablement le cadre, alors qu’il se trouvait seul dans la surface pour reprendre le coup franc de Nehiri. Ainsi, après quelques timides occasions, ils parviendront à trouver le chemin des filets, par l’intermédiaire de Bernoun sur pénalty (26’). 31’, Ahadad double la mise, suite à une perte de balle du défenseur central Algérien, Chafai au milieu du terrain ; 40’, les Lions de l’Atlas aggravent la marque et scellent définitivement le sort de cette confrontation très déséquilibrée. D’une tête piquée, Berkaoui reprend le corner bien botté par

El Hadad. Gaya se couche et repousse comme il peut le cuir pour écarter le danger. La balle revient dans les pieds de Nehiri, qui ne trouve aucun mal à tromper la vigilance du gardien algérien. De retour des vestiaires, les locaux ont surtout géré leur avantage à la marque, face à une équipe très fébrile, qui donnait l’impression d’être désintéressée. Incapable de rivaliser, le Onze national n’a pas du tout eu la réaction escomptée, laissant ainsi filer la qualification au profit des Marocains, plus méritants. «Je pense qu’on a perdu cette rencontre en première période, ou nous avons commis des erreurs technique impardonnables. Les Marocains ont su en profiter pour faire la différence et inscrire les deux premiers buts. Pourtant, j’avais bien expliqué aux joueurs qu’il fallait éviter les passes courtes et une longue conservation dans notre surface. Le troisième but est arrivée avant la pause, suite une erreur d’inattention sur une balle

arrêtée. En général, on paie cache le manque de concentration dans ce genre phase de jeu. En seconde mi-temps nous avons réorganisé l’équipe, mais le match était déjà plié. Franchement, j’ai un goût d’inachevé, après cette élimination aux portes de la phase finale», a déclaré le technicien français, Ludovic Batelli, à l’issue de ce derby maghrebin à sens unique. Il faut dire que la sélection marocaine, qui a accordé plus d’importance à cette confrontation, s’est préparé en conséquence, avec un regroupement de plus de deux semaines ponctué par un troisième match amical face à la Lybie. Avant la première manche, les Lions de l’Atlas avaient affronté le Burkina Faso et le Niger en amical. L’Algérie s’est contentée de deux séances d’entraînement au CNT de Sidi Moussa, avant de rallier Berkane. De son coté, le sélectionneur Marocain, qui appréhendait cette rencontre, s’est montré soulagé. «Je suis très content de la prestation de mon équipe. Je ne vous cache pas que j’avais peur d’être surpris par cette équipe Algérienne. D’autant plus que le niveau des deux sélections est assez proche. Il faut dire qu’on s’est donné les moyens pour préparer ce derby maghrebin. On voulait à tout prix nous qualifier pour la phase finale au Cameroun et avoir l’occasion de défendre notre titre», a déclaré pour sa part Hocine Ammouta. L’Algérie, qui n’a participé qu’à une seule phase finale du CHAN, en 2011 au Soudan, sera hôte de la septième édition en 2022.

Redha M.