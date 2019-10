M. Bedoui préside une réunion consacrée aux préparatifs des JM-2021 : Avancement important

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à l’examen des préparatifs relatifs aux jeux Méditerranéens, prévus à Oran en 2021, indique un communiqué des services du Premier ministère.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports, de l’Habitat, des Travaux publics et des Transports, des secrétaires généraux des ministères des Finances, de la Communication et du Tourisme, ainsi que du wali d’Oran, le Directeur général des jeux Méditerranéens Oran- 2021 et du représentant du Comité olympique algérien. «Cette réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la réunion interministérielle du 18 juin 2019, lors de laquelle il été décidé de la mise en place d’une Commission nationale, présidée par le Premier ministre, laquelle se chargera du suivi des différents préparatifs relatifs aux jeux Méditerranéens Oran-2021», a ajouté le communiqué. Le Premier ministre a écouté, lors de cette réunion, des «exposés détaillés sur les travaux des différentes sous-commissions relevant de ladite Commission pour la préparation de ces Jeux qui se chargent des aspects technique, organique, financier et de sécurité, ainsi que de la stratégie de communication et de l’animation culturelle et touristique de cette manifestation». Les exposés présentés, poursuit la même source, ont fait état d’un «avancement important des préparatifs, notamment en ce qui concerne le parachèvement de la réalisation des différents structures et infrastructures devant abriter l’évènement qui devront toutes être réceptionnées avant juin 2020, et de relever et d’identifier certaines lacunes». Intervenant au terme de ces exposés, le Premier ministre s’est dit «satisfait du taux d’avancement important des travaux de réalisation des différentes infrastructures devant abriter les jeux Méditerranéens et habiliter la ville d’Oran pour accueillir cet évènement sportif régional, ainsi que des efforts consentis depuis la tenue du premier Conseil interministériel consacré à ce dossier afin de lever tous les obstacles et problèmes soulevés». Le Premier ministre a affirmé, dans le même cadre, que l’organisation de ces Jeux était «un important enjeu national qu’il convient à tout un chacun de contribuer à sa réussite, d’autant qu’il s’inscrit dans le cadre de la démarche du gouvernement visant à promouvoir le sport national et à lui donner un nouveau souffle, et de réunir les conditions idoines pour former et donner naissance à une élite sportive de haut niveau». Par ailleurs, M. Bedoui a rappelé que l’organisation des jeux Méditerranéens était l’occasion pour promouvoir la destination Algérie, en général, et Oran, en particulier, et de mettre en relief la diversité culturelle de notre pays continent.

Pour pallier les manques relevés, le Premier ministre a donné les instructions suivantes:

- La nécessité de s’en tenir fermement dans la réalisation et l’équipement des structures concernées par ce rendez-vous aux normes internationales adoptées par les instances sportives internationales spécialisées et de parachever les préparatifs suivant un calendrier déterminé.

- L’importance de faire de cette manifestation sportive une grande fête ne se limitant pas seulement à la ville d’Oran, mais à toutes les régions du pays, et ce dans le cadre de l’encouragement de l’échange entre les enfants du pays et de mettre en avant les capacités et les compétences algériennes.

- Le wali d’Oran est chargé de mettre en place un mécanisme de coordination avec les walis des wilayas voisines afin de les associer dans la réussite de cette manifestation, à travers la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles, et créer, partant, une dynamique dans toute la région.

- L’impérative sensibilisation et implication de l’ensemble des citoyens dans l’organisation de cet évènement, d’autant que sa réussite est tributaire de l’association de tous les acteurs de la société civile en tête desquels les jeunes, notamment par l’intensification des initiatives bénévoles en matière de préservation de l’environnement, reflétant ainsi le développement que connaît le pays et la wilaya d’Oran en particulier.

- L’engagement du gouvernement à la mobilisation des ressources financières pour le parachèvement de toutes les structures et les aspects se rapportant à l’organisation de cet évènement, notamment par :

- Le parachèvement de toutes les procédures relatives au budget du comité d’organisation des jeux Méditerranéens, en mettant à sa disposition les enveloppes financières nécessaires pour son fonctionnement.

- Des instructions ont été données également pour l’acquisition d’équipements techniques ultramodernes, en vue d’assurer une couverture médiatique de haute qualité à cette manifestation. Le ministre des Finances a été chargé de la création d’une commission d’experts à son niveau, pour l’élaboration du cahier des charges y afférent. Le Premier ministre a donné des «instructions strictes», dans ce sens, à l’ensemble des secteurs concernés afin de poursuivre le travail suivant la méthode prévue en matière d’utilisation rationnelle des dépenses publiques et de mécanismes de gestion du denier public. Il s’agit également de l’accélération de l’élaboration et de la concrétisation de la stratégie de communication et de marketing médiatique de cet évènement à une large échelle, en incluant des experts dans ce domaine et en utilisant tous les multimédias, notamment internet, et ce en fonction de la dimension méditerranéenne de cette manifestation. Le comité d’organisation des JM a été chargé d’engager les préparatifs des cérémonies d’ouverture et de clôture, lesquelles doivent être à la hauteur, conformément aux normes internationales en vigueur et reflétant l’image de l’Algérie, et ce à travers le recours aux talents et au haut sens de créativité des techniciens et des artistes algériens en premier lieu. Enfin, M. Bedoui a mis l’accent sur «l’impérative mobilisation de tous les intervenants afin de parachever la réalisation des infrastructures et des préparatifs de cet évènement, et ce conformément au programme tracé».