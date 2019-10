Election présidentielle, Dépôt des dossiers des candidats : Plus qu’une semaine !

Encore une semaine, et le processus électoral sera davantage affiné dans sa structuration de candidature en prévision du scrutin présidentiel du 12 décembre. C’est en effet la dernière ligne droite pour les 140 postulants qui se sont mis à sillonner le pays, commune par commune, dans une entreprise effrénée de collecte des 50.000 signatures dans 25 wilayas, exigées par la nouvelle loi relative au régime électoral.

En la matière, ce test de vérité ne tardera donc plus à dévoiler ses conclusions. Des conclusions qui pourront ainsi renseigner, d’une part, sur les prétendants à la présidentielle qui ont réussi cet exercice qui n’a pas été exempt de contraintes, si l’on se tient aux déclarations faites ici et là. D’autre part, l’achèvement pour bientôt de cette opération de collecte des signatures sera forcément révélateur du degré de mobilisation des citoyens et de leur adhésion au processus mis en branle depuis la convocation du corps électoral, le 15 septembre dernier, par le chef de l’État Abdelkader Bensalah. En effet, l’opération de collecte des signatures constitue immanquablement ce premier baromètre pouvant éclairer l’opinion sur le sort qui sera réservé aux intentions de candidatures, dont le dernier mot appartient, bien évidemment, à l’Autorité indépendante, qui, en vertu de la même loi évoquée, est chargée de réceptionner, d’examiner et de statuer sur le dossier de tout un chacun. Dans son dernier communiqué rendu public, l’Anie a rappelé que le dernier délai fixé pour le dépôt de ces dossiers est fixé pour la 26 octobre à minuit. Là encore, la nouvelle loi relative au régime électoral, dans son article 139 plus précisément, fait obligation au postulant à déposer lui-même son dossier de candidature auprès de l’Anie. Celle-ci, et tenant compte de l’afflux des prétendants à la présidentielle, a déjà entériné les mesures jugées nécessaires pour faciliter cette procédure. Des mesures qu’évoque d’ailleurs ledit communiqué de l’Anie qui invite les candidats à solliciter, au préalable, un rendez-vous, «pour la prise en charge et la définition de l’opération de réception, et remplir un formulaire contenant les coordonnées du candidat et ses accompagnateurs, ainsi que les matricules de véhicules utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription».

Pas de place à l’embrouille, à la confusion, encore moins au moindre risque d’erreur concernant le cadre organisationnel mis en place, ce qui renseigne, une fois de plus, sur l’engagement pris quant à réussir une élection présidentielle intègre et crédible. Jusque-là, les responsables de l’Anie, et notamment son chargé de communication, M. Ali Draâ, n’ont cessé de mettre en relief le fait que le processus électoral a fait l’objet, dès son entame, d’une évolution positive, dans le sillage de laquelle toutes les contraintes rencontrées, notamment dans la validation des formulaires de signature, ont été résolues. Ces contraintes ont pu être levées en effet, autant en s’appuyant sur les prérogatives et les attributions réglementaires de l’Anie, que sur le concours des institutions de l’État qui montre une disponibilité sans faille en déployant tous les moyens et l’énergie nécessaires, en se mettant au service de cette autorité. On retiendra que celle-ci a déjà réussi l’opération de la révision exceptionnelle des listes électorales, sanctionnée, à sa clôture, par le recensement de 128.000 nouveaux inscrits et de 40.000 cas de décès. Le délai de révision a été prorogé en réponse à une revendication insistante exprimée par des jeunes citoyens pour pouvoir exercer leur droit constitutionnel. «Les citoyens cautionnent la présidentielle», a déjà fait savoir le chargé de communication de l’Anie, dans une déclaration à El Moudjahid.

La même autorité affirme en outre avoir mobilisé 50.000 agents d’encadrement pour la présidentielle. D’autre part, et pour revenir à l’opération des collectes de signatures, certains candidats ont laissé entendre qu’ils ont déjà dépassé le seuil de 50.000 exigé par la loi. C’est le cas, notamment, d’Azzeddine Mihoubi, le SG par intérim du RND, dont le dossier de candidature sera déposé au courant de cette semaine.

Karim Aoudia