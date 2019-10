Front El-Moustakbal : « Le peuple, seul garant d’un scrutin honnête »

Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a affirmé hier à Tindouf que «le peuple est le seul garant d'une élection présidentielle honnête». «Le peuple doit faire preuve de sagesse et barrer la route aux fraudeurs pour assurer une présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, dans la transparence», a déclaré M. Belaid, lors d'un meeting populaire animé à la maison de jeunes Redouane-Bastami de Tindouf, en présence de militants et sympathisants de sa formation politique. Il a soutenu que «le dialogue est la meilleure voie pour faire sortir le pays de la crise», poursuivant : «La conjoncture actuelle requiert une prise de conscience, de la sagesse et un réel diagnostic de la crise.» La solution politique implique «la contribution de tous à travers un dialogue constructif et un consensus sur des personnalités nationales élues dans la transparence dans toutes les régions du pays», a-t-il relevé.

Candidat à l'élection présidentielle, Abdelaziz Belaid, qui a qualifié «le pouvoir qui avait gouverné le pays de bastion de corruption», ayant «manifesté du mépris à l'égard du peuple», a rappelé que les Algériens sont sortis dans la rue en février dernier, «non pas pour soulever leurs problèmes sociaux», mais pour «défendre leur dignité après avoir constaté une tragédie politique et un véritable dérapage». «Le front El-Moustakbal est un parti qui refuse toute forme de violence et n'a aucun adversaire sur la scène politique nationale», a dit M. Belaid, estimant que ces états de fait «sont susceptibles de rendre espoir aux Algériens, de contribuer à assurer des élections honnêtes et d'élire un président idoine pour l'Algérie».

Le responsable a, à cette occasion, convié les partisans du Front El-Moustakbal à faire connaître le programme de sa formation politique, qui ambitionne, a-t-il avancé, «de faire changer les mentalités, réformer les politiques ratées, ainsi que les mécanismes de gouvernance déficients et les remplacer par des politiques efficientes à même d'apporter des solutions à la crise politique et booster l'économie nationale tout en accordant toute l'importance voulue aux régions du Sud, qui constituent une terre fertile pour édifier une économie forte». Réitérant la conviction de son parti concernant la politique étrangère de l'Algérie portant soutien des droits des peuples à leur autodétermination, M. Belaid a, à ce titre, mis en avant la position de sa formation politique appelant à la libération de la dernière colonie d'Afrique et la consécration du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Le président du Front El-Moustakbal a, au terme de son intervention, appelé les Algériens à se rendre massivement aux urnes le jour de l'élection présidentielle prochaine «pour barrer la route aux détracteurs de l'intérieur et de l'extérieur de l'Algérie et de conduire le pays à une rive paisible».